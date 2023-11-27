Жители Северной Кореи массово лысеют. В чем причина?

Одна из них - неизменные военные шапки, которые люди носят десятилетия из-за требований режима и бедности, в которой существует подавляющая часть среднего класса КНДР. Подробнее об этом пишет RFA, спросив, почему Северная Корея «лысеет» у южнокорейских экспертов.

Специалисты говорят, что это явление связано с инфекциями, провоцирующими повреждение кожи и выпадение волос. Из-за того, что подавляющая часть населения Северной Кореи пользуется «дешевыми» средствами гигиены, например, жестким мылом и стиральным порошком, химический состав этих средств лишь усугубляет соответствующую проблему.

В то же время косметический и фармацевтический рынок страны «эры» Ким Чен Ына не позволяет найти действительно качественные средства по уходу за кожей и волосами. Преимущественно Северная Корея пытается справиться с такими проблемами дешевыми тониками так называемой «восточной медицины». Ими люди делают себе лишь хуже, а в большинстве случаев, даже не имеют возможности позволить себе беспокоиться проблемой выпадения волос.

Некоторые эксперты приводят еще более интересную причину наличия проблемы «облысения» у жителей КНДР. Она заключается в военных шапках, в которых все трудоспособные мужчины Северной Кореи обязаны отслужить 10 лет в вооруженных силах.