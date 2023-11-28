ГОРОСКОП НА 28 НОЯБРЯ ⟩ Близнецам нужно подготовиться к мелким неожиданностям, Водолеям – проявить терпение

Вечером этого дня не исключены частые колебания и смены настроения. Эмоции могут выходить наружу в самый неподходящий момент. Старайтесь в этот период избегать принятия спонтанных решений, будьте морально готовыми к корректировке своих планов на этот период.

Овен

Расширение кругозора является для вас не просто потребностью, а необходимым условием успеха. Вам не удастся продвинуться без тщательного изучения и практического освоения новых знаний. Придется упорядочить разнообразие своих профессиональных умений, навыков, методов работы. Ваше начальство или деловой партнер могут выдвинуть перед вам условие адаптироваться к другой культуре, определиться с направлением учебы, и отказаться иметь с вами дело, если вы откажетесь выполнить их требования. В частной жизни подобная просьба может исходить от партнера по браку или от члена семьи.

Телец

Ваши действия будут продиктованы решимостью и возбуждением, желанием преодолеть барьеры на пути к новому. Повышенный энтузиазм поможет вам справиться с препятствиями. Впрочем, главной вашей опорой все же останется великолепная уверенность в себе, в своих творческих силах, опыте и знаниях. Возможны досадные недоразумения и ограничения в личной жизни. Вам предстоит преодолеть холодность или обиду любимого существа, либо его (ее) закомплексованность в каком-то частном, но важном вопросе. Привычный отдых может быть испорчен, расписание дел изменено в существенных деталях.

Близнецы