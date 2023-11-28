Благоприятный аспект между Венерой и Ураном в этот день может принести вам неожиданные встречи и знакомства, которые в будущем приведут к любовным отношениям. Если вы уже состоите в паре, то в этот день запланируйте какую0-либо необычную деятельность вместе с любимым человеком, это сделает ваши отношения более насыщенными и разнообразными, и будет способствовать их дальнейшему развитию и укреплению.
ГОРОСКОП НА 28 НОЯБРЯ ⟩ Близнецам нужно подготовиться к мелким неожиданностям, Водолеям – проявить терпение
Вечером этого дня не исключены частые колебания и смены настроения. Эмоции могут выходить наружу в самый неподходящий момент. Старайтесь в этот период избегать принятия спонтанных решений, будьте морально готовыми к корректировке своих планов на этот период.
Овен
Расширение кругозора является для вас не просто потребностью, а необходимым условием успеха. Вам не удастся продвинуться без тщательного изучения и практического освоения новых знаний. Придется упорядочить разнообразие своих профессиональных умений, навыков, методов работы. Ваше начальство или деловой партнер могут выдвинуть перед вам условие адаптироваться к другой культуре, определиться с направлением учебы, и отказаться иметь с вами дело, если вы откажетесь выполнить их требования. В частной жизни подобная просьба может исходить от партнера по браку или от члена семьи.
Телец
Ваши действия будут продиктованы решимостью и возбуждением, желанием преодолеть барьеры на пути к новому. Повышенный энтузиазм поможет вам справиться с препятствиями. Впрочем, главной вашей опорой все же останется великолепная уверенность в себе, в своих творческих силах, опыте и знаниях. Возможны досадные недоразумения и ограничения в личной жизни. Вам предстоит преодолеть холодность или обиду любимого существа, либо его (ее) закомплексованность в каком-то частном, но важном вопросе. Привычный отдых может быть испорчен, расписание дел изменено в существенных деталях.
Близнецы
В этот день может быть предпринято первое выступление на публике. Вы можете вступить в словесное соревнование или конкурентную борьбу. Будьте готовы к мелким неожиданностям и заметным ограничениям. Вам придется потесниться, уступить часть жизненного пространства партнерам, поддаться их авторитету. Возможно, вам предстоит умело уступить им в некоторых деталях, чтобы не испортить общую благоприятную и многообещающую картину сотрудничества, не лишиться выгод, приносимых взаимоотношениями с ними. Но на своих убеждениях вы будете настаивать открыто и весьма решительно.
Рак
Активность, энтузиазм позволят вам справиться с довольно большим объемом работы. И все же вы можете не выполнить всего, что считаете нужным. Вам помешает изменчивость обстоятельств, неожиданная жесткость чужого мнения, либо ваша собственная неуступчивость, неловкость. Старайтесь правильно рассчитывать время, которое планируете потратить на дорогу, деловую поездку, на домашние заботы. Услуги, которые вы окажете другим, не обязательно будут качественными. Скорее вам предстоит научиться некоторым принципиально важным мелочам, реорганизовать систему методов или расписание обязанностей.
Лев
Ваша природная энергичность будет проявляться ярко и естественно. Творческие люди должны использовать это обстоятельство, чтобы напомнить или вновь громко заявить о себе окружающим. Они могут совершить экстравагантный неожиданный поступок, даже во вред себе и надежности своего материального положения. Львам, решившим расслабиться, захочется внести изменения в привычный способ отдыха (например, отправиться в отпуск в новое, незнакомое место, где придется заново адаптироваться к внешним условиям, учить иностранный язык или диалект, приспосабливаться к мелким требованиям).
Дева
Домашние дела потребуют от вас энергичности, деловитости, энтузиазма, личного участия. Несмотря на досадные ограничения, в целом вы останетесь довольны итогами преобразований. Но ни в коем случае не отсиживайтесь в уголке, предоставив исполнять всю нужную работу близким. Иначе станете раздражительны и не в меру ворчливы, и лишь любовь и снисходительность домочадцев избавят вас от ответной грубой реакции на такое поведение. Взяв на себя обязанности по организации, координации практической части работ, вы ощутите удовлетворение от сделанного и заслужите одобрение тех, кто вам дорог.
Весы
Разнообразные контакты, поездки, дальние и ближние связи отнимут львиную долю вашего внимания. Звезды советуют вам с самого начала обращать пристальное внимание на мелкие требования, которые вам предъявляются в этих сферах. Учитывайте их и вносите изменения в свои привычки. Меняйте систему представлений о своих маршрутах, о правилах поведения при переговорах, спорах, а также о нормах улаживания конфликтов на дорогах. Обзаведитесь новой картой местности, если проводите много времени в разъездах, или оперативно поинтересуйтесь новшествами в прежнем транспортном расписании.
Скорпион
Приступив к новому этапу деятельности, связанной с вашими финансами, вы столкнетесь не только с приятными и ожидаемыми обстоятельствами, но и с внезапными препятствиями, ограничениями. Вы можете быстро обнаружить, что ваши первоначальные расчеты и прикидки неверны. Причиной наверняка окажется поспешность, неучет существенных мелких правил, норм, инструкций, нововведений. Не упорствуйте в мелочах, вы лишь вызовете удивление окружающих, а возможно, и спровоцируете конфликт. Лучше сразу, на конкретном материале, учитесь вовремя менять тактику, подстраиваться к неспокойной обстановке.
Стрелец
Вашей главной задачей станет соответствие личных ярких инициатив и замыслов жестким детальным требованиям. Их налагает внешняя обстановка, в которую вы попали, ваше официальное положение, должность, ответственность. В профессиональных умениях вам пора продвигаться вперед, к новым достижениям. Но это невозможно без ошибок и неожиданностей. Оставайтесь в хорошем расположении духа. Тогда все осложнения, как случайные, так и закономерные, лишь подстегнут вас к новым свершениям. В противном случае вы можете впасть в уныние при встрече с первым же досадным ограничением.
Козерог
Вам будет непросто сохранять таинственность, секретность, преследуя свои цели. Вы обнаружите, что не так-то легко соблюдать все привычные мелкие правила, поменяв общее направление действий. Вам также предстоит приспособиться к новому ритму действий, чтобы не вымотать себя раньше времени, не подорвать здоровье. Стремитесь к гибкости, не бойтесь изменений. Вам придется или принести в жертву теплоту и доверие в отношениях с партнером, или поступиться мелкими, но важными принципами, от которых вам очень жалко отступать. Уединившись, вы можете обдумать новые правила общения с окружающими.
Водолей
Это благоприятный день, если вы не боитесь потрудиться, проявить тщательность, терпение. Привычный и удобный ритм действий вам придется перестроить в существенных деталях. Коллектив, идеи которого вы охотно и активно продвигаете, может взвалить на вас всю черную работу по адаптации к реальным условиям, пользуясь вашей готовностью послужить общей идее, надежде. Возможно, именно вам предстоит разведать обстановку, узнать новости, наметить план будущих конкретных изменений, чтобы затем сообщить об этом центральной фигуре (начальнику, главе команды, авторитетному другу или партнеру).
Рыбы
Внимательность к мнению окружающих и к изменениям обстановки будет вашим главным оружием в течение дня. Если вы хотите продвинуться по карьерной лестнице и добиться конкретных результатов, не расслабляйтесь. Приготовьтесь к более официальным, четким, деловитым отношениям с партнерами. Выполнение обязанностей, которые на вас возложены, следует осваивать активно и решительно, не боясь осложнений. Проявите оперативность, не откладывайте выяснение непонятных требований, правил, норм, инструкций, своевременно интересуйтесь внесенными в них поправками, новшествами.