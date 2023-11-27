ГАЛЕРЕЯ ⟩ Книга Кристины Мянд-Лакьяни, завоевавшая место в хит-парадах продаж в США, вышла и на эстонском языке

«Я вложила в книгу свой жизненный опыт, и за этим стоит, конечно же, большая работа, но я вижу, что такая книга была нужна людям, - говорит Кристина. - В моей жизни был этап, когда я не знала, как двигаться дальше, но, как сооснователь Mindvalley, я внезапно осознала, что окружена лучшими в мире учителями, авторами, тренерами, терапевтами... Я впитала эти знания и начала заново. Я начала искать выход из этого смятения, и снова находить и обретать себя. Появились вопросы: кто я на самом деле, что я делаю в этой жизни, зачем я вообще нужна. В книге я делюсь способами, как научиться жить в мире с самим собой, находить свое призвание и быть счастливым», - рассказывает Кристина.