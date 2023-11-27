Книгу Ebatäiuslikkuse Võlu Кристины Мянд-Лакьяни, которая заняла высокие места в рейтинге продаж в США, тепло встретили и на родине автора. В пятницу после презентации книги в Rahva Raamat Кристина почти в течение часа подписывала копии своей книги на память для всех желающих.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Книга Кристины Мянд-Лакьяни, завоевавшая место в хит-парадах продаж в США, вышла и на эстонском языке
На прошедшей в веселой атмосфере презентации Кристина беседовала с ведущей подкастов и инфлюенсером Катри Теллер, а в официальной части мероприятия слово взяла руководитель издательства Pilgrim Тийна Ристиметс. После окончания мероприятия к Кристине выстроилась длинная очередь желающих получить подпись автора. Afterparty прошла в ночном клубе Sazerac в Старом городе.
В основу книги Ebatäiuslikkuse Võlu (что можно перевести как «Влюбись в свое несовершенство») лег жизненный опыт автора, а еще раньше родился курс Mindvalley «Живи по своим правилам», оказавший влияние на десятки тысяч людей по всему миру.
«Я вложила в книгу свой жизненный опыт, и за этим стоит, конечно же, большая работа, но я вижу, что такая книга была нужна людям, - говорит Кристина. - В моей жизни был этап, когда я не знала, как двигаться дальше, но, как сооснователь Mindvalley, я внезапно осознала, что окружена лучшими в мире учителями, авторами, тренерами, терапевтами... Я впитала эти знания и начала заново. Я начала искать выход из этого смятения, и снова находить и обретать себя. Появились вопросы: кто я на самом деле, что я делаю в этой жизни, зачем я вообще нужна. В книге я делюсь способами, как научиться жить в мире с самим собой, находить свое призвание и быть счастливым», - рассказывает Кристина.
Кристина Мянд-Лакьяни - сооснователь международной образовательной технологической компании Mindvalley, предприниматель, художник, филантроп и мать двоих детей. Она является единственным автором из Эстонии, чья книга была опубликована известным издательством Hay House. Она также единственный автор из Эстонии, чья книга попала в хит-парады Wall Street Journal и USA Today. С июня этого года книга Кристины Becoming Flawesome продается в Англии, США и Австралии.