В этом году на Ратушной площади была установлена самая низкая в истории ель. Выбранная ель выросла в уже восстановившей независимость Эстонии. Мы решили узнать у жителей столицы, насколько, по их мнению, удачным оказался выбор ели в этом году. Смотрите ВИДЕО!
ВИДЕО ⟩ «Поставили и поставили, уже не отменить!» Жители Таллинна высказались о елке-коротышке на Ратушной площади
Многим был сложно оценить елку, так как она, пока еще, не наряжена. Мы оказались на площади, как раз, в тот момент, когда рабочие украшали её гирляндами.
Сергей: «Ее пока не нарядили, как-бы, трудно ее прямо сейчас оценить, но мне кажется, что в том году была лучше елка, на самом деле. Видно, что она такая маленькая и широкая».
Мария: «Она пушистая и широкая. Заметно, что она ниже, но меня это не беспокоит».
Елена: «Хорошая елка, даже если она меньше высотой, чем прошлые».
«Елка очень красивая, очень красивая, она такая пропорциональная, пушистая, гладкая, ровная», - поделилась с нами Вера.
«Мне нравится, что она не такая высокая, но довольно широкая, и ощущается большой и мощной, потому, что она такая широкая. Я специально пришла посмотреть, вполне хорошая», - сказала Илье.
«Нормально», - кратко оценил елку Никита.
А вы уже видели главную елку Таллинна?