ВИДЕО ⟩ «Поставили и поставили, уже не отменить!» Жители Таллинна высказались о елке-коротышке на Ратушной площади

Многим был сложно оценить елку, так как она, пока еще, не наряжена. Мы оказались на площади, как раз, в тот момент, когда рабочие украшали её гирляндами.

Сергей: «Ее пока не нарядили, как-бы, трудно ее прямо сейчас оценить, но мне кажется, что в том году была лучше елка, на самом деле. Видно, что она такая маленькая и широкая».

Мария: «Она пушистая и широкая. Заметно, что она ниже, но меня это не беспокоит».

Елена: «Хорошая елка, даже если она меньше высотой, чем прошлые».

«Елка очень красивая, очень красивая, она такая пропорциональная, пушистая, гладкая, ровная», - поделилась с нами Вера.

«Мне нравится, что она не такая высокая, но довольно широкая, и ощущается большой и мощной, потому, что она такая широкая. Я специально пришла посмотреть, вполне хорошая», - сказала Илье.

«Нормально», - кратко оценил елку Никита.