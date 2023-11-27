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СПРАВЕДЛИВО? ⟩ Зарабатывающая 200 000 в месяц женщина в шоке: он хотел, чтобы я заплатила за ужин

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@annieknight96

Lol wtf

♬ original sound - Annie Knight

О том, кто должен платить на первом свидании, было много споров. Кто-то говорит, что мужчина, кто-то считает, что каждый сам за себя, а кто-то считает, что это вопрос договоренности, пишет Naine.

Звезда OnlyFans из Австралии рассказала о неловком моменте на свидании, когда мужчина решил, что она должна заплатить. Энни Найт почувствовала, что оплатить счет - ее обязанность, поскольку она зарабатывает на OnlyFans большие деньги. 26-летняя женщина, признавшаяся, что за год у нее было 300 сексуальных партнеров, создала свою страницу на OnlyFans несколько лет назад. Она часто рассказывает о своих свиданиях в своем аккаунте в TikTok.

«В начале года я думала, что у меня все неплохо, у меня было 1200 подписчиков на OnlyFans, что можно было назвать успехом, а сейчас у меня 12 000 поклонников», - говорит она. «За последние два месяца я заработала более 400 000 евро».

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