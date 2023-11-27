ВИДЕО ⟩ Эстонский бизнесмен придумал интересный способ уборки снега. Подходит не всем

Один из самых известных эстонских вертолетчиков, инвестор Райво Хейн, на своей странице в Instagram показал, что вертолет можно успешно использовать и в качестве снегоуборщика.

«Два способа быстро избавиться от снега», - пишет Хейн в своем посте. В одном из роликов он летит на вертолете над снегом, а в другом - сидит за рулем снегоуборщика.

«Уборка снега при помощи вертолета - это следующий уровень!», - пишет один из комментаторов. «Довольно дорогой снегоуборщик», - добавляет другой.

Два в одном: тренажерный зал и вертолетный гараж

Райво Хейн, основавший в начале 2000-х годов портал по трудоустройству CV Keskus, является не только любителем вертолетов, но и космоса, и в его доме в Сельгасе (Сааремаа) есть обсерватория с 17-дюймовым телескопом.