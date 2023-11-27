ВИДЕО ⟩ Эстонский бизнесмен придумал интересный способ уборки снега. Подходит не всем

Бизнесмен Райво Хейн фигурирует в СМИ как один из самых больших любителей вертолетов в Эстонии. Оказывается, помимо полетов, вертолет может пригодится и для уборки снега, пишет elu24.
Один из самых известных эстонских вертолетчиков, инвестор Райво Хейн, на своей странице в Instagram показал, что вертолет можно успешно использовать и в качестве снегоуборщика.
«Два способа быстро избавиться от снега», - пишет Хейн в своем посте. В одном из роликов он летит на вертолете над снегом, а в другом - сидит за рулем снегоуборщика.
«Уборка снега при помощи вертолета - это следующий уровень!», - пишет один из комментаторов. «Довольно дорогой снегоуборщик», - добавляет другой.
Два в одном: тренажерный зал и вертолетный гараж
Райво Хейн, основавший в начале 2000-х годов портал по трудоустройству CV Keskus, является не только любителем вертолетов, но и космоса, и в его доме в Сельгасе (Сааремаа) есть обсерватория с 17-дюймовым телескопом.
В свободное от полетов время он живет на недавно построенной вилле. Там же расположен тренажерный зал, где он хранит и свой знаменитый вертолет.