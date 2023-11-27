24 ноября в клубе MJClub на сцену вышел исполнитель хита X.O, украинский рэп-исполнитель Andro. Cовместный трек с The Limba X.O по итогам 2020 года вошел в топ-10 самых популярных в чарте Apple Music, а на YouТube клип собрал более 60 миллионов просмотров.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Популярный украинский рэпер на концерте в Таллинне вытащил на сцену одну из поклонниц, но сам пожалел об этом
Столичный клуб заполонила молодежь, которая активно поддерживала артиста, а взаимодействие с публикой добавило дополнительного волнения и эмоций во время концерта. Этот момент стал яркой вспышкой на музыкальном мероприятии и оставил глубокое впечатление для всех присутствующих.
Во время выступления исполнитель пригласил на сцену таллиннку, которой предложил спеть дуэтом. По итогу девушка сама поразила пришедших на концерт, исполнив любимую песню поклонников Andro «Как не любить».
«Он вытащил девчонку из зала! А когда она запела и начала танцевать, он сам удивился», - рассказывает одна из поклонниц после концерта.
Andro - талантливый молодой певец, чей необычный голос успел покорить сердца поклонников. Даже те, кто не знаком с творчеством исполнителя, наверняка слышали его вокал в припеве хита «Санта Лючия» группы Quest Pistols Show. Музыкант занимается сольным творчеством, создает оригинальные лирические композиции.