ГАЛЕРЕЯ ⟩ Популярный украинский рэпер на концерте в Таллинне вытащил на сцену одну из поклонниц, но сам пожалел об этом

Столичный клуб заполонила молодежь, которая активно поддерживала артиста, а взаимодействие с публикой добавило дополнительного волнения и эмоций во время концерта. Этот момент стал яркой вспышкой на музыкальном мероприятии и оставил глубокое впечатление для всех присутствующих.

Во время выступления исполнитель пригласил на сцену таллиннку, которой предложил спеть дуэтом. По итогу девушка сама поразила пришедших на концерт, исполнив любимую песню поклонников Andro «Как не любить».

«Он вытащил девчонку из зала! А когда она запела и начала танцевать, он сам удивился», - рассказывает одна из поклонниц после концерта.