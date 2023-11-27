Королевский биограф рассказал о самых странных прихотях Карла III

Но на этот раз автор покусился буквально на святое - славное имя монарха. В своей новой книге Скоби называет Карла III самым избалованным членом королевской семьи. Вот только некоторые из причудливых требований короля, о которых поведал миру биограф.

Для начала Его Величество настаивает на том, чтобы во всех путешествиях его сопровождало идеально отпаренное роскошное постельное белье плотностью исключительно 1000 нитей. Также король предпочитает, чтобы ему выдавливали строго определенное количество зубной пасты. «Ходит даже слух (который, как ни удивительно, источники подтвердили), что Карл любит, чтобы кто-нибудь выдавил на его зубную щетку ровно один дюйм пасты перед сном», - пишет биограф. Спрашивали - отвечаем: один дюйм равняется двум с половиной сантиметрам. Ну вдруг однажды пригодится?

Интересно, конечно, есть ли в штате специальная должность давильщика пасты с фотографически точным зрением или такое ответственное задание поручают простому дворецкому. Но и эта прихоть короля меркнет на фоне его требования - внимание - гладить шнурки. «Когда они хоть немного изнашиваются, помощник должен быстро заменить их свежей, выглаженной парой», - утверждает Скоби.