Украинка с самыми большими скулами ошеломила количеством сделанных пластических операций

Настя не скрывает этого и не стесняется рассказывать. В программе «Неймовірна правда про зірок» Покрещук перечислила, к каким пластическим операциям прибегала. Блогер увеличивала грудь четыре раза. Правда, какой у нее размер бюста, Настя не знает.

Также блогер делала липофилинг (пересадка собственного жира в ягодицы), глютеопластику (пластика ягодиц с изменением размеров и формы), изменяла пресс с помощью пластики, удаляла комки Биша и прибегала к липосакции.

«Я не знаю, какой это размер груди, честно, но это 1050 миллилитров силикона в каждой. У меня был липофилинг, это берут жир из тела и накачивают его в ягодицы. Потом у меня есть имплант, глютеопластика, это тоже в ягодицах. Пресс у меня есть еще, тоже операция. Комки Биша я удаляла, липосакция», - перечислила блогерша.

А вот стоимость пластических операций Покрещук не спешит рассекречивать. Как призналась блогерша, она не любит об этом рассказывать.