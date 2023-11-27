«Потап и Настя развелись»: украинский радиоведущий заявил, что Каменских с мужем живут отдельно

Украинские артисты Настя Каменских и Потап, вероятно, в скором времени сообщат о том, что расстались. Такое мнение в эфире радио «Люкс ФМ» сообщил украинский радиоведущий Артур Адамов, ссылаясь на информацию, которую услышал в частном разговоре. Он не стал называть фамилию своего собеседника.
«Женя Фешак, Катя Сташко и Артур Адамов разобрались в разводе Насти Каменских и Потапа, только у нас эксклюзивная информация о разводе пары», – говорится в описании видео.
Во время обсуждения слухов и новостей об украинском шоу-бизнесе Адамов заявил, что Каменских не живет вместе с мужем.
«А мы обговаривали в программе, что Потап и Настя развалились? Ну имеется в виду развелись. Я недавно это услышал в частном [разговоре]. Конечно, надо рот закрыть и сразу предупредить о том, что это... Как ты говоришь?» – обратился к Фешаку Адамов.
«Сплетни», – подсказал тот.
«Потап и Настя – они развелись. Он именно сейчас живет за границей. Настя тусуется в Украине. С собачкой по лесу гуляет, я видел ее Stories. Я просто не могу понять, почему это она в Украине? Они же вместе отъезжали? Она очень быстро вернулась. И вот именно сейчас поговаривают такие слухи, что неделя – через неделю они уже объявят, что они – "пока!» – добавил Адамов.
Сташко также подтвердила, что слышала от людей из шоу-бизнеса слухи о разводе пары.
Фешак в ответ заявил, что «попросил специальных людей посмотреть специальные записи», чтобы узнать, развелись ли Каменских и Потап на момент записи передачи. Ответ был отрицательным. На портале «Судова влада України» на момент публикации новости также отсутствует информация о возможном расторжении брака между Каменских и Потапом.
«Настя с ним прямо сейчас не разводится, потому что если она с ним еще и разведется, то ему будет полная торба», – заявил после этого Адамов.
Он напомнил, что пара, находясь в отношениях долгие годы, также скрывала это, а затем неожиданно для всех объявила о своей свадьбе.
«Вот теперь и думайте», – подытожил Адамов.
Напомним, с 2006-го по 2017 год Каменских и Потап выступали в составе дуэта «Потап и Настя». В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. В том же году Каменских начала сольную карьеру под псевдонимом NK.
Каменских и Потап поженились в 2019 году.
В последнее время в сети часто обсуждали возможный развод пары, но оба артиста это отрицали.