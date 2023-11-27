«Потап и Настя развелись»: украинский радиоведущий заявил, что Каменских с мужем живут отдельно

«Женя Фешак, Катя Сташко и Артур Адамов разобрались в разводе Насти Каменских и Потапа, только у нас эксклюзивная информация о разводе пары», – говорится в описании видео.

Во время обсуждения слухов и новостей об украинском шоу-бизнесе Адамов заявил, что Каменских не живет вместе с мужем.

«А мы обговаривали в программе, что Потап и Настя развалились? Ну имеется в виду развелись. Я недавно это услышал в частном [разговоре]. Конечно, надо рот закрыть и сразу предупредить о том, что это... Как ты говоришь?» – обратился к Фешаку Адамов.

«Сплетни», – подсказал тот.

«Потап и Настя – они развелись. Он именно сейчас живет за границей. Настя тусуется в Украине. С собачкой по лесу гуляет, я видел ее Stories. Я просто не могу понять, почему это она в Украине? Они же вместе отъезжали? Она очень быстро вернулась. И вот именно сейчас поговаривают такие слухи, что неделя – через неделю они уже объявят, что они – "пока!» – добавил Адамов.

Сташко также подтвердила, что слышала от людей из шоу-бизнеса слухи о разводе пары.