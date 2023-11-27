Усталость и выгорание: каким знакам Зодиака надо отдохнуть с 27 ноября, иначе – всё

Тельцы

Сегодня Вы можете почувствовать беспокойство и желание отдохнуть от всего. Импровизированная вечерняя прогулка может стать дегустацией многочисленных возможностей, открывающихся перед вами. Пришло время отдаться желанию приключений и с удовольствием погрузиться в неизвестность. Независимо от того, интроверт вы или экстраверт, любые культурные мероприятия обещают быть захватывающими.

Весы

События дня могут стать призывом к снятию острых эмоциональных блоков. Если мягко обсудить и разобрать старые проблемы и, наконец, отпустить их, жизнь может пойти в гору. Возможно также сотрудничество в рамках проекта, который откроет перед Вами новые двери. Если это то, чем вы увлечены, не сдерживайтесь!

Стрельцы