50 ДНЕЙ В ПЛЕНУ ⟩ 9-летняя израильская девочка, которую считали погибшей, вернулась домой

«Эмили вернулась к нам», - сказал ее отец после эмоциональной встречи с дочерью в израильской больнице.

А родственники сказали, что не могут найти подходящих слов, чтобы описать свои эмоции «после 50 трудных и трудных дней».

Как Эмили попала в плен

Маленькой израильтянке с ирландскими корнями Эмили 24 ноября исполнилось 9 лет, но праздника в кругу родных у нее не было, так как в это время она находилась в руках террористов. В то время как палестинские боевики напали 7 октября на израильтян, Эмили Хэнд ночевала в доме своей лучшей подруги Гилы Ротем Шошани. Двух девочек и мать Гилы захватили в плен, а через несколько дней семье сообщили, что Эмили якобы погибла.

Эмили Хэнд. Фото: Postimees

Это было страшным ударом для отца девочки, Томаса Хэнда, который сам воспитывал дочь, так как его жена умерла от рака когда их малышке было всего два года. Весть о происшедшем настолько потрясла мужчину, что в интервью CNN он сказал фразу, поразившую многих. Томас признался, что был рад известию о смерти дочери, так как вариант о ее пленении ужасает его еще больше.