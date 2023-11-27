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50 ДНЕЙ В ПЛЕНУ ⟩ 9-летняя израильская девочка, которую считали погибшей, вернулась домой

Limon.ee
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Эмили Хэнд с отцом.
Эмили Хэнд с отцом. Фото: Postimees

В ночь на 26 ноября из плена террористической группировки ХАМАС была освобождена Эмили Хэнд - 9-летняя израильская девочка из кибуца Беэри. Палестинские боевики захватили ее в плен во время теракта 7 октября, и родственники ее считали уже погибшей. Трогательную историю о возвращении юной израильтянки рассказали обозреватели The Guardian.

«Эмили вернулась к нам», - сказал ее отец после эмоциональной встречи с дочерью в израильской больнице.

А родственники сказали, что не могут найти подходящих слов, чтобы описать свои эмоции «после 50 трудных и трудных дней».

Как Эмили попала в плен

Маленькой израильтянке с ирландскими корнями Эмили 24 ноября исполнилось 9 лет, но праздника в кругу родных у нее не было, так как в это время она находилась в руках террористов. В то время как палестинские боевики напали 7 октября на израильтян, Эмили Хэнд ночевала в доме своей лучшей подруги Гилы Ротем Шошани. Двух девочек и мать Гилы захватили в плен, а через несколько дней семье сообщили, что Эмили якобы погибла.

Эмили Хэнд.
Эмили Хэнд. Фото: Postimees

Это было страшным ударом для отца девочки, Томаса Хэнда, который сам воспитывал дочь, так как его жена умерла от рака когда их малышке было всего два года. Весть о происшедшем настолько потрясла мужчину, что в интервью CNN он сказал фразу, поразившую многих. Томас признался, что был рад известию о смерти дочери, так как вариант о ее пленении ужасает его еще больше.

«Власти сказали нам, что нашли Эмили. Она была мертва, и это, пожалуй, лучший вариант. Все, что бы они сделали бы с ней в Газе, было бы хуже смерти», - сказал тогда ее отец в интервью.

Семья Томаса уже успела оплакать Эмили, но 31 октября израильские военные сообщили, что девочка возможно осталась жива.

Эмили Хэнд.
Эмили Хэнд. Фото: Postimees

Освобождение

Как выяснилось впоследствии, девочка входила в число 13 израильтян и четырех граждан Таиланда, которых Израиль обменял на 39 палестинских заключенных. По этому случаю глава правительства Ирландии Лео Варадкар опубликовал пост, в котором заявил, что Эмили «потерялась и нашлась».

«Невинная девушка, которая была потеряна, теперь найдена и возвращена, и наша страна вздохнула с огромным облегчением», - отметил он.

Но комментарии политика вызвали гневную реакцию министра иностранных дел Израиля Эли Коэна, который написал в соцсетях, что такие высказывания аморальны.

«Господин премьер-министр. Похоже, вы потеряли свой моральный компас и нуждаетесь в проверке реальности! Эмили Хэнд не "потерялась", она была похищена террористической организацией», - подчеркнул Коэн.

Израильский дипломат добавил, что заложников удалось освободить не потому, что «наши молитвы были услышаны», а потому что Израиль оказывал военное давление на ХАМАС.

Эмили Хэнд с отцом. 
Эмили Хэнд с отцом. Фото: ISRAEL DEFENSE FORCES/via REUTERS
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