ОБИДНО ИЛИ СМЕШНО? ⟩ «Был бы у вас взгляд пошире!» Прожарить Кылварта вместе с кавээнщиками вышел даже Белобровцев

Сюрпризом для зрителей стал выход на сцену члена Рийгикогу Вадима Белобровцева. Он принял участие в «Прожарке» в качестве специального гостя. Так же, как другим кавээнщикам, в этот вечер ему предстояло шутить над Кылвартом в его же присутствии. Смотрите, как Вадим Белобровцев «прожарил» своего однопартийца.

«Если кто-то думает, что я сюда с большим удовольствием пришел, то нет. Просто никто другой не осмелился, а мне сказали, мол, "Вас там в парламенте 101, не жалко. Никто даже и не заметит, если что"», - такими словами начал свое выступление Белобровцев.

«Кстати, поздравляю с прожаркой на русском языке. Потому что, если кто не знает, то Михаила на эстонском языке прожаривают каждый второй четверг в горсобрании, здесь рядом», продолжил шутить он. Вадим Белобровцев под аплодисменты зала продолжил: «Надо сказать, что уйти из мэрии было для меня вообще больно. Очень больно было сводить татуировку "Я всегда только за Мишу". Опять-таки, вспоминая мэрию. Там на самом деле уже давно предлагают назвать какую-то одну из улиц в Таллинне именем Михаила Кылварта, но сам Михаил считает это неуместным. Он просто ждет, когда сможет назвать своим именем весь город - Кылварт-линн, например». Михаил Кылварт не удержался и тоже смеялся над шутками своего коллеги.