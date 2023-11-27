В воскресенье, 26 ноября, в Центре русской культуры прошла суперигра «Лиги юмора», на которой сразились сборная команда эстонских звезд и сборная команда эстонских юмористов. С нетерпением зрители ожидали обещанный эксклюзив - «прожарку» мэра Таллинна Михаила Кылварта. Сюрпризом для зрителей стал выход на сцену члена Рийгикогу Вадима Белобровцева. Смотрите ВИДЕО!
ОБИДНО ИЛИ СМЕШНО? ⟩ «Был бы у вас взгляд пошире!» Прожарить Кылварта вместе с кавээнщиками вышел даже Белобровцев
«Прожарка» получилась не столько жесткая, сколько по-доброму смешная. В основном юмористы шутили по поводу черного пояса Кылварта по тхэквондо, его национальности, положению дел в столице и даже по поводу его разреза глаз. Звучали шутки и в адрес жены Кылварта, в прошлом мотогонщицы, а ныне депутата Рийгикогу Анастасии Коваленко-Кылварт. «Да, Михаил занимается у нас восточными единоборствами. А в восточных единоборствах главное - это терпение. Михаил это успешно демонстрирует на примере затянувшегося в столице ремонта», - подколол мэра столицы Виктор Ясска. «В детстве родители спросили Михаила, куда он хочет пойти: в секцию боевых единоборств или на танцы. И, как показывает опыт Юри Ратаса (зал смеется), выбор был сделан правильный», - сказал Ясска.
От следующей шутки юмориста зал залился громкими аплодисментами. «Когда у Михаила бессонница, он начинает считать количество покинувших Центристскую партию». Ясска подготовил слайд-шоу, в котором собрал забавные заголовки в СМИ, где фигурировал мэр столицы. А также юморист представил сценарий первого политического сериала. Смотрите «Прожарку» от одного из самых остроумных юмористов Таллинна целиком!
«Михаил из Казахстана, он чтит казахские традиции и, по слухам, уже готовит законопроект о переименовании Таллинна в Нур-Султан (Кылварт усмехнулся)... А потом, по традиции, обратно... в Астану», - с таким предположением выступил в «Прожарке» кавээнщик Андрей Солнцев.
«Все знают Михаила как тхэквондиста с широким поясом, но давайте взглянем правде в глаза. Михаил уже не такой спортсмен, как раньше. И это даже не мое мнение. Внимание на экран. Давайте посмотрим на предвыборный ролик этого года. Ничего не замечаете? Футболка заправлена в штаны! Если и дальше будете вместо спортзала проводить утренние зарядки и тренировки по скандинавской ходьбе в парке, то так можно и вообще без мышц остаться. Даже рельеф Таллинна станет разнообразнее, чем рельеф мэра Таллинна», - сказал Солнцев, над его шуткой посмеялся и сам Кылварт. Смотрите, как шутил над Кылвартом Андрей Солнцев!
Дарья Музыченко решилась в последний момент участвовать в «Прожарке».
«Сразу извиняюсь за мою короткую прожарку», - сказала девушка. «Все мы знаем, что недавно Мария Юферева покинула партию центристов. Честно - ее можно понять, ведь с таким спортсменом, как Михаил, фраза "бьет - значит любит" не работает», - сказала со сцены Дарья Музыченко.
«Мне очень жалко, что вам сложно решать такие сложные задачи на работе. Правда, если бы у вас был взгляд на жизнь пошире (намек на разрез глаз), то, возможно, было бы все по-другому», - продолжила шутить Дарья. Под аплодисменты зрителей Дарья продолжила: «Кстати, в эту пятницу (24 ноября) у Михаила был день рождения. Михаил родился у нас в год змеи. Теперь я понимаю, почему он так ловко умеет увиливать от неудобных ситуаций». Смотрите «Прожарку» Кылварта от Дарьи Музыченко!
Данила Ольховиков, который в свое время получил главный приз за «Прожарку» Яны Тоом, начал свое выступление с того, что Кылварт его отец.
«Мне в школе дали кличку "бесплатный общественный транспорт". Ну а что? Все знают, Михаил меня в обиду не даст», - сказал Ольховиков, Кылварт засмеялся. Но от следующей шутки Ольховикова от хохота взорвался весь зал. «У нас дома были домашние животные, но только до первого праздника». Ольховиков с серьезным лицом продолжил шутить.
«Михаил женился на Анастасии Коваленко-Кылварт, и она из социал-демократов перешла к центристам. Отсюда два вопроса: есть ли другие методы попасть в партию и как в партию попал Лаури Лаатс?» - спросил со сцены Ольховиков. Смотрите «Прожарку» от Данилы Ольховикова!
Сюрпризом для зрителей стал выход на сцену члена Рийгикогу Вадима Белобровцева. Он принял участие в «Прожарке» в качестве специального гостя. Так же, как другим кавээнщикам, в этот вечер ему предстояло шутить над Кылвартом в его же присутствии. Смотрите, как Вадим Белобровцев «прожарил» своего однопартийца.
«Если кто-то думает, что я сюда с большим удовольствием пришел, то нет. Просто никто другой не осмелился, а мне сказали, мол, "Вас там в парламенте 101, не жалко. Никто даже и не заметит, если что"», - такими словами начал свое выступление Белобровцев.
«Кстати, поздравляю с прожаркой на русском языке. Потому что, если кто не знает, то Михаила на эстонском языке прожаривают каждый второй четверг в горсобрании, здесь рядом», продолжил шутить он. Вадим Белобровцев под аплодисменты зала продолжил: «Надо сказать, что уйти из мэрии было для меня вообще больно. Очень больно было сводить татуировку "Я всегда только за Мишу". Опять-таки, вспоминая мэрию. Там на самом деле уже давно предлагают назвать какую-то одну из улиц в Таллинне именем Михаила Кылварта, но сам Михаил считает это неуместным. Он просто ждет, когда сможет назвать своим именем весь город - Кылварт-линн, например». Михаил Кылварт не удержался и тоже смеялся над шутками своего коллеги.
«Михаил часто мелькает на страницах периодических изданий, и это не только ежегодник Полиции безопасности. Недавно была опубликована его статья, я думаю, что многие читали, о сланцевой энергетике. Где он писал о том, что Эстонии пока нельзя отказываться от сланца. Теперь некоторые эстонские политики и, собственно, сотрудники той самой Полиции безопасности, так и говорят: "Мы знаем, Михаил "засланец"». Смотрите выступление Вадима Белобровцева целиком!
Под конец «Прожарки» ведущий КВН Эстонии Максим Волков предоставил Михаилу Кылварту ответное слово. Мэр Таллинна очень достойно ответил тем, кто над ним в этот вечер шутил.
«Так, молодые люди, начнем с ликбеза. Во-первых, Андрей, бюджет не режут, а пилят. Во-вторых, я, конечно, понимаю, что мы узкоглазые все на одно лицо для вас, белых, но вообще-то по-корейски "мастер" - не "сэнсэй", а "сах бум ним". "Здравствуйте" - не "опа", а "ан-йо хасим-ни-кка". Запомнила? И "спасибо" - "кам-са-хам-ни-да". В следующий раз проверю», - отчитал кавеэнщиков Кылварт, улыбнулся и добавил: «Кстати, у меня дома собака живет, если что (зал хохочет). А празднуем-то мы регулярно (теперь уже смеется сам Кылварт)». Поскольку во время "Прожарки" было много шуток про вице-мэра Владимира Света и ремонт столичных дорог, Кылварт тоже вскользь упомянул коллегу: «И вообще, что это за мода пошла - пририсовывать мне приемных детей. Я тут уже усыновил одного. Теперь бегаю за ним по городу, чуть отвернешься - он уже копает...»
Смотрите ответное слово Михаила Кылварта целиком!