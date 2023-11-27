ФОТО, ВИДЕО ⟩ Твоему парню лучше не видеть эту галерею! Самые горячие немецкие танцоры привели эстонских женщин в экстаз

Еще за полчаса до начала выступления возле концертного зала собралось огромное количество сногсшибательно одетых девушек. Кто-то нервно курил, а кто-то по кругу передавал бутылку с шампанским - в этот день не артисты переживали перед выступлением.

«Попа крепче орешка», «Секс на двух ногах», - начал представлять участник Sixx Paxx артистов. Насчет попы - правда, за трехчасовое шоу разглядеть успели все. Доля неловкости присутствовала в начале, а потом женщины в зрительном зале вошли в кураж. Часть красоток встала со своих мест, подбежала к сцене и, подпевая и хлопая, прыгала от счастья.

Из зала то и дело доносились визги и крики женщин, жаждущих зрелищ. Участники шоу почти каждый номер спускались в зрительный зал, подходили к женщинам, танцевали с ними или выводили на сцену, где зрительниц привязывали к кровати или укладывали на диван. У всех сидящих в зале захватывало дух, а фантазии и воображение вызывали учащенное сердцебиение.

На горячих мужчин пришли посмотреть не только молоденькие девушки, но в зале можно было встретить и женщин пожилого возраста. Причем одна из них тянула руку выше всех, когда спросили, у кого из присутствующих сегодня день рождения. Самое интересное, что было и парочку мужчин, по взгляду на которых было видно, что чувствуют они себя неловко.