ГОРОСКОП НА 27 НОЯБРЯ ⟩ Близнецам не стоит совершать важные покупки, а Девам – рисковать

Стрелец

Поберегите свои силы, физические и духовные, до вечера. Именно в это время прозвучит сигнал судьбы, призывающий вас к новому старту в избранном направлении. Любые поездки, переговоры, активную коммерческую, образовательную деятельность по возможности перенесите на эти часы. Также это касается любой работы по распространению информации, рекламной деятельности, организации зрелищных и спортивных мероприятий (начало тренировок, открытие соревнований или их очередного важного этапа). Начинайте в этот период цикл обучения, напряженного общения, обработки большого массива сведений.

Козерог

Вплоть до вечера не нагружайте себя лишними заботами. Сворачивайте интимное душевное общение с друзьями, если оно чересчур затянулось. Более эффективной в дневные часы будет внутренняя настройка на новый этап вашей жизни. Многим Козерогам предстоит освоить роль искусного стратега и тактика, действующего тайно и не раскрывающего никому своих текущих планов. Если вы заинтересованы в том, чтобы предпринять первые смелые шаги уже сегодня, то готовьтесь к поздним хлопотам или даже к бессонной ночи. Возможно, вам придется срочно переговорить с партнером, заслуживающим доверия.

Водолей

Ближе к ночи вам предстоит решительный шаг в будущее. Вы предпримете его вместе с другом или напарником. Семейные Водолеи должны действовать совместно с родственниками (партнером по браку), под их влиянием, с их ведома или в их интересах. Это прекрасное время для деловых начинаний, а также для преобразований в супружеской, любовной жизни. В первые шаги в избранном направлении вы склонны вложить весь свой идеализм, убежденность, веру. А люди, вместе с которыми вы их делаете, должны разделить ваши надежды и идеалы, либо вы отправитесь в путь без них, не оставив им выбора.

Рыбы