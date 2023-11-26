Признак безвкусицы: известный дизайнер назвала место, где в доме нельзя ставить елку

Известный дизайнер и креативный директор компании Ruggable Эмили Симмонс рассказала, в каких местах дома нельзя ставить елку, пишет Daily Record.
Во-первых, дизайнер призывает не ставить елку прямо напротив окна, как это традиционно делают семьи под влиянием моды из культовых рождественских фильмов. Эмили объясняет, что люди ставят елку у окна, потому что стремятся похвастаться своей новогодней красавицей, необычными игрушками и иллюминацией перед соседями и случайными прохожими. Однако, по мнению женщины, этого следует избегать.
«Конечно, живая елка требует много солнечного света, однако учтите, что его избыток может очень быстро высушить дерево. Кроме того, заблокировать доступ в помещение солнечных лучей. Это создаст темную, гнетущую и холодную атмосферу в вашей комнате, а это совсем не то, что вы хотите видеть на праздник», - говорит она.
Чтобы максимально использовать пространство дома в это Рождество, Эмили предложила несколько значительно лучших локаций, которые не закрывают так много дневного света.
«Поставьте елку сбоку от окна или ближе к окну, которое не выходит на юг. Дневной свет не будет ослеплять вашу елку, а наоборот выгодно подсветит блестящие игрушки. Это создаст сказочную атмосферу праздника в вашем доме!» - уверяет Эмили Симмонс.