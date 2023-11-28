ФОТО, ВИДЕО ⟩ «Восторгу нет конца!» Группа из Ида-Вирумаа одержала победу в музыкальном баттле и выиграла 1000 евро

В рамках музыкального баттла каждой группе надо было исполнить минимум одну песню на английском, эстонском и русском языках, а также подготовить караоке версию для того, чтобы и зрители смогли выступить вместе с участниками конкурса.

Вечер был посвящен хитам 90-х и 2000-х годов, поэтому в репертуаре музыкантов были самые популярные песни Britney Spears, Spice Girls, Ace of Base, Haddaway, Tatu, Руки Вверх и других широко известных артистов.

Смотрите, кто пришел на музыкальный баттл!

Жюри на музыкальном шоу были зрители. Именно они в ходе голосования должны были определить победителей, которых ждал приз в размере 1000 евро. На входе выдавали карточки для голосования, которые во время концерта надо было положить в вазу одной из команд. За понравившуюся группу можно было проголосовать и больше одного раза, но тогда в ход должны были идти деньги: пять евро за один голос.

Помимо призового фонда, участники сражались за возможность выступить на новогоднем корпоративе компании GiftBox.

С отрывом в 31 балл победила музыкальная группа из Ида-Вирумаа, Хали-Гали band. Кстати, контракт с компанией GiftBox тоже достался им.

«Восторгу нет конца! Все для людей! Мы очень довольны, что мы, конечно, взяли этот приз, 1000 евро. Мы были очень удивлены, что мы также выиграли возможность выступить на корпоративе», - делятся эмоциями от победы участники группы Хали-Гали.

На самом деле, как рассказали ведущие шоу, Хали-Гали band объединяет в себе участников со всех уголков Эстонии. На вопрос, как группе удавалось репетировать, участники рассказали, что им приходилось ездить друг другу в города или репетировать дистанционно. «Надо отметить, что Антон с Кристиной приезжали к нам из Таллинна в Ида-Вирумаа специально для репетиций. Это, конечно, было очень непросто, и поэтому не так много репетиций было с ними, как хотелось бы», - говорит бас-гитарист.