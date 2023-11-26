Вступаете на путь больших перемен: Глоба обещает одному знаку Зодиака деньги из воздуха до конца ноября

С середины ноября у Весов на первый план выйдет вопрос финансов. Весов будут заботить их личные доходы. К счастью, до конца месяца у представителей знака появится дополнительный заработок или начнут приходить деньги от нового источника. Например, от сдачи квартиры.

На работе предстоит упорно трудиться. Клиенты или партнеры будут многого требовать. Готовьтесь приложить максимум усилий, чтобы заработать хорошие деньги. Но это все на основной работе. Второй заработок не потребует никаких усилий. Деньги сами будут капать на счет.