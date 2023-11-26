Гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря для всех знаков Зодиака

Овен

Овнов может постигнуть разочарование. Вы натуры увлекающиеся и страстные, если вас захватила какая-то идея, вам невыносимо заниматься чем-то другим. Однако сейчас нужно подходить к этому осторожно. И дело может оказаться неперспективным, и новая симпатия невзаимной. Так что никаких «в омут с головой», трезвый расчет - ваш лучший друг.

Телец

Кому-то сильно помешает ваша благополучная личная жизнь. Хотя в первую очередь недовольство будет направлено не на вас, а на вашего партнера. «Вредители» начнут совать ему палки в колеса на работе, лезть в ваши отношения, всячески привлекать к себе внимание. Что делать? Ответ простой: игнорировать. Собака лает - караван идет.

Близнецы

Близнецам помогут спокойствие и терпение. Может оказаться, что ваш стройный и продуманный план действий не выдерживает проверку реальностью, и на деле все может быть сложнее, чем представлялось изначально. Но это не повод, чтобы бросать начатое, просто примите, что потребуется чуть больше времени.

Рак

Неделя полна мелких неприятностей, досадных промахов и нелепых неурядиц. Все это некритично, но способно порядком попортить кровь. Поэтому дышите глубже, относитесь ко всему философски. Тем более что если не зацикливаться на мелочах и смотреть масштабно - все складывается вполне удачно.

Лев