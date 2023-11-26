Экстрасенс Мэрилин Керро в преддверии Рождества выставила на продажу волшебные секс-игрушки, иначе говоря, фаллоимитаторы. Чтобы сделать вечер с пенисом из мыла более романтичным, в комплект также входит волшебная свеча, пишет Nelli Teataja.
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ДОЖИЛИ ⟩ Эстонская ведьма Мэрилин Керро продает волшебные фаллоимитаторы
«Женщины, которые ищут себе партнера! Отличный рождественский подарок по прекрасной цене. Если ты хочешь привлечь противоположный пол, то вот он - твой шанс!» - анонсирует Керро.
«Замечательная свеча с полудрагоценным камнем, который сжигает прошлое и помогает двигаться туда, где тебе и положено быть. В комплекте со свечой - ключевое слово от меня, характеризующее то, чем обязательно будет обладать ваш будущий избранник, так вы его сразу узнаете. Также в коробку входит мыло, которое призовет избранника, нужно только постоянно предметом пользоваться. Из плюсов - ты получишь чистое тело и разум. Как и лампа Аладдина, это мыло-фаллос, натирая и намыливая его, сделает свое дело. Если не веришь, попробуй сам. А еще это прекрасный подарок для подруги, которая долгое время была одна!» - добавляет эстонская ведьма.
Если ваше внимание все-таки привлек такой необычный и волшебный рождественский набор, то на официальном сайте Керро это чудо стоит всего лишь 14,90 евро. Кто знает, может, на самом деле пару раз потер мыло, и на пороге появится долгожданный возлюбленный.