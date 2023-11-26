Украинская певица Оля Полякова спрогнозировала смерть Путина и когда закончится война

Оля Полякова призналась, что хорошо умеет предвидеть некоторые события. В частности, она начала прогнозировать, когда закончится война, и какова судьба у Путина. Певица уверена, что президент РФ давно умер, а война совсем скоро закончится.

«В последнее время со мной случаются очень магические вещи. Я могу предсказывать будущее. Правда. По поводу войны я хочу сказать, что Путин умер. Это я точно знаю, чувствую такие вещи. И война тоже закончится. Это будет весной. Этой весной 2024 года », - заинтриговала знаменитость в интервью Славе Демину.

К тому же артистка привела веские аргументы в пользу того, что все ее пророчества сбываются. Полякова вспомнила недавний футбольный матч, когда украинский «Шахтер» победил «Барселону» в матче Лиги чемпионов. По словам Оли, она еще в начале игры знала ее результат.