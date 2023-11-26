ВИДЕО ⟩ «Все соседи завидуют»: женщина отстроила до неузнаваемости худший дом на улице

«Вы просто посмотрите, как мы превратили худший дом на улице в дом мечты миллионов. Сначала пришлось все это разобрать, а потом сделали перепланировку. Признаюсь, какое-то время было даже еще хуже, чем до нашего вмешательства», - говорит Луиза.

По словам британки, пришлось существенно видоизменить мансардное помещение, обустроить подогрев пола, а также детально продумать разводку для электроприборов и освещения.

Сегодня женщина с гордостью показывает свой дом и отмечает, что атмосфера в нем, как в фешенебельном отеле: ванная комната с мраморными стенами и золотым декором, просторная кухня с «островком» посередине, невероятная крыша оранжереи, гостиная с большим плазменным экраном и стильное освещение во всех без исключения комнатах.

«Моя спальня с огромной серой кроватью и панельными шкафами достойна королевы», - убеждена дизайнер.

По ее словам, строительные работы длились около 13 месяцев, а от момента покупки дома и до переезда прошло чуть больше двух лет.

Пользователи TikTok поражены капитальным ремонтом и охотно пишут об этом в комментариях к новым роликам Луизы.