ВИДЕО ⟩ «Все соседи завидуют»: женщина отстроила до неузнаваемости худший дом на улице

Дизайнер интерьеров Луиза из Великобритании рассказала, как ей удалось сделать из худшего дом на улице уютный семейный уголок. Сейчас помещение выглядит, как со страниц модных журналов, пишет Фокус. Женщина показала на своей странице в TikTok фотографии до, во время и после капитального ремонта. Видео британки стало вирусным в соцсети и собрало более 17,6 миллиона просмотров, миллионы лайков, тысячи комментариев и репостов.
«Вы просто посмотрите, как мы превратили худший дом на улице в дом мечты миллионов. Сначала пришлось все это разобрать, а потом сделали перепланировку. Признаюсь, какое-то время было даже еще хуже, чем до нашего вмешательства», - говорит Луиза.
По словам британки, пришлось существенно видоизменить мансардное помещение, обустроить подогрев пола, а также детально продумать разводку для электроприборов и освещения.
@louise_andallthingshome #renovationproject #renovatingourhome #1930shouse #dormerloftconversion #fixerupper #myhomereno #renoproject #renovationtiktok #loftconversion #renovationseries ♬ Babel (Remix) - 染哥
Сегодня женщина с гордостью показывает свой дом и отмечает, что атмосфера в нем, как в фешенебельном отеле: ванная комната с мраморными стенами и золотым декором, просторная кухня с «островком» посередине, невероятная крыша оранжереи, гостиная с большим плазменным экраном и стильное освещение во всех без исключения комнатах.
@louise_andallthingshome Often imitated never duplicated #myhome #homedecor #homeinspo #homestyle ♬ Zaza (oriental Instrumental) - Instrumental - Bujaa Beats
«Моя спальня с огромной серой кроватью и панельными шкафами достойна королевы», - убеждена дизайнер.
По ее словам, строительные работы длились около 13 месяцев, а от момента покупки дома и до переезда прошло чуть больше двух лет.
@louise_andallthingshome Just a bit of a change! #rearextension #homedecor #homerenovations #renovationproject #renovationseries #renovatingourhome #1930shouse #1930shomereno ♬ JUMPIN JUMPIN DJ HORIZON - DJ Horizon
Пользователи TikTok поражены капитальным ремонтом и охотно пишут об этом в комментариях к новым роликам Луизы.
«Одна из самых потрясающих трансформаций, которую я когда-либо видел. Браво!», «Очень нравится твой стиль», «Моя мечта. Буквально», «Выглядит потрясающе, скопирую у тебя пару идей», «Все соседи завидуют», - пишут они.