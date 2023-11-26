ГОРОСКОП НА 26 НОЯБРЯ ⟩ Для Рыб день будет благоприятным, Козерогам грозит опасность, а Львов ждет облегчение

Расположение планет в течение первой половины этого дня принесет в нашу жизнь много приятных сюрпризов. Кому-то это может показаться благоприятным событием, а для кого-то это может обернуться срывом намеченных планов. Но как говорят, «кто предупрежден, тот вооружен», именно по этой причине не рекомендуется строить слишком четкие планы на первую половину этого дня.
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Куда лучшему планированию окажется подвержена вторая половина дня. В этот период, такие качества, как сосредоточенность, последовательность, внимательность, аккуратность и пунктуальность, станут лучшим подспорьем на пути к успеху. А вот позволять себе уходить в мечты и грезы в это время не рекомендуется. Это также не лучший период для просмотра грустных фильмов.
Овен
Поищите способ, помогающий справиться с текущими проблемами рационально, без лишних затрат энергии. Таковым может оказаться ваш профессионализм, опыт, умение учитывать детали. Своевременное покровительство со стороны начальника, делового партнера, супруга тоже не даст вам долго сосредотачиваться на кризисных ситуациях. В первой половине дня еще одним источником поддержки станет общение с друзьями или близким вам по духу сообществом. Если вас мучает зависимость от чьего-то мнения, насмешек, предательства, то в течение дня вы сумеете освободиться от этого чувства.
Телец
День принесет удовлетворение, если нужды партнеров вы сумеете воспринять как свои, или найдете в их запросах и собственных желаниях много общего. В этом случае подходящие слова в процессе общения с ними будут найдены очень легко, а общность интересов не позволит вам поссориться, зациклиться на слишком эмоциональном отношении к чужим привычкам, поведению. Это хорошее время для окончательных договоренностей с родственниками, партнером по браку. Родители могут без труда внушить уважение своим детям, а дети - успокоить и обнадежить своим послушанием критично настроенных родителей.
Близнецы
В исполнении обычных обязанностей, служебных или домашних, сделайте акцент на завершении, перепроверке, критическом взгляде. Поиск возможных недостатков не разрушит уже сделанного объема работы. Зато вы сможете почувствовать дополнительную уверенность в том, что все сделано правильно. Ваше новое спокойствие и радость легко передадутся начальнику, контролеру, заказчику ваших услуг, и общение с этими людьми станет достаточно приятным. Влиятельный партнер или родитель окажет вам помощь, едва вы о ней попросите, либо согласится не мешать вам в выполнении трудной задачи.
Рак
Если в ваши планы входит контроль за любимым человеком или ребенком, то в течение дня вы можете осуществить свое намерение, не вызвав недовольства подконтрольного объекта. В самом крайнем случае, вы сумеете вовремя и доходчиво объяснить причины своего пристрастного внимания заботой, любовью, беспокойством о благополучии тех, кто вам дорог. В воспитании детей и уходе за ними вам с готовностью помогут более опытные люди (родители, медики, учителя), вы сможете проконсультироваться по поводу здоровья или учебы ребенка у нужного специалиста. Партнер по браку согласится поддержать вас.
Лев
В домашних заботах (или на их определенном этапе) вы сумеете поставить большую жирную точку. Не обращайте внимания на возможные эмоциональные отклонения, странные реакции, если обнаружите таковые у себя или встретите их у домочадцев. Невольная придирчивость и стремление к контролю будут сопровождаться любовным отношением, привязанностью, глубиной чувств к близким. Вы можете закончить важное дело, связанное с семейными и личными средствами, имуществом, обговорить права и обязанности членов семьи, исполнить данное родным обещание или получить немалую помощь в домашних делах.
Дева
Направьте свой критичный ум на устранение собственных недостатков или на реальную помощь тем, кого любите. Неплохое время для родственных переговоров, коротких поездок, связанных с домашними делами. Те близкие родственники, соседи, знакомые, с которыми у вас обычно не складывается благоприятных отношений, сегодня могут оказать вам существенную поддержку (информацией, знаниями, связями или деньгами, данными в долг). Их ответственность или проявленная к вам с их стороны симпатия заставят вас думать, что между вами еще не все потеряно. Попробуйте восстановить дружелюбные контакты с ними.
Весы
Финансовая сфера жизни сохранит для вас свое преимущественное значение в течение всего дня. Налаженную систему получения и распределения доходов вы можете перепроверить и отладить, довести до совершенного состояния. Чтобы ваше торжество и удовлетворение были полными, звезды советуют вам избавиться от некоторых стойких ложных представлений, фантазий, иллюзий, связанных с материальной сферой. Например, вам стоит подумать, не слишком ли вы рассчитываете на бескорыстную помощь и вечный кредит со стороны друзей. Отделив реальную удачу от воображаемой, вы только выиграете.
Скорпион
От приятного и доверительного общения с интересными людьми вы получите истинное удовольствие. Если в вашей семье не все ладится, вы не встречаете в ней понимания или сталкиваетесь с двойственным отношением к себе, то учеба, увлечение, любовное свидание будут хорошей отдушиной, восстановят ваши душевные силы, внутренний комфорт и веру в себя. Такую же роль сыграет и общение с друзьями, отдых в их кругу. Если вы любите светскую жизнь, то это прекрасное время для посещения солидного, уважаемого, элитного развлекательного заведения с долгой историей и незапятнанной репутацией.
Стрелец
Уединенный отдых восстановит ваши душевные и физические силы. Вы можете с удовольствием провести время с семьей на природе, или сделать подарок домочадцам. Если вам по нраву тайные развлечения, острые ощущения, отдых с элементами риска, то они окажутся вполне доступны, в том числе и финансово. Не обращайте внимания на тех, кто осмеивает ваш способ расслабляться и отвлекаться, тратить деньги, освежать душу. Вы вполне в состоянии разобраться самостоятельно, что идет вам на пользу, поддерживает вас морально и психологически, а что - разлагает, развращает и вводит в заблуждение.
Козерог
Попробуйте отключиться от мыслей о своих инициативах, предпринятых втайне от окружающих, а также о возможных опасностях, неявно грозящих вам. Отношение к будущему может оказаться эмоциональным, подозрительным и потому немного предвзятым. Не обращайте внимания на интриги идейных противников, на тайную возню деловых конкурентов у себя за спиной. Ваша опора - симпатия друзей. А также тех партнеров, которые стали ими в ходе делового сотрудничества (возымели к вам доверие и заслужили ответное уважение и любовь от вас, превратились из хороших знакомых в дорогих вам людей).
Водолей
На собственные успехи вы склонны смотреть под неожиданным углом. Отзывы окружающих (или мнение общества в целом о ваших пристрастиях) способно подорвать вашу уверенность в собственных достижениях и чувство гордости, с ними связанное. Если не считать этой помехи, вы можете считать себя успешным человеком. Ваше трудолюбие, вошедшее в привычку, дало хорошие плоды. Они могут быть скрыты от посторонних глаз, но тем не менее получили достойную оценку от профессионалов, знатоков, или заказчиков ваших услуг. Объект вашей заботы и привязанности отплатит вам любовью и уважением.
Рыбы
Это благоприятный день. Он способствует укреплению всех ваших реальных достижений. Ваши надежды, мечтания, если вы их не скрываете, будут одобрены людьми, заслуживающими доверия. Это особенно важно для творческих людей и для тех, кто работает сам на себя: они наконец-то поймут, что в них поверили, что они могут рассчитывать на помощь достойного человека (или даже целой группы, организации). А вот тайные замыслы, скрываемые подозрения, внутреннее двойственное отношение к окружающим, наоборот, могут испортить настроение, увести от реальных удач в сторону воображаемых страданий.