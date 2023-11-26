ГОРОСКОП НА 26 НОЯБРЯ ⟩ Для Рыб день будет благоприятным, Козерогам грозит опасность, а Львов ждет облегчение

Стрелец

Уединенный отдых восстановит ваши душевные и физические силы. Вы можете с удовольствием провести время с семьей на природе, или сделать подарок домочадцам. Если вам по нраву тайные развлечения, острые ощущения, отдых с элементами риска, то они окажутся вполне доступны, в том числе и финансово. Не обращайте внимания на тех, кто осмеивает ваш способ расслабляться и отвлекаться, тратить деньги, освежать душу. Вы вполне в состоянии разобраться самостоятельно, что идет вам на пользу, поддерживает вас морально и психологически, а что - разлагает, развращает и вводит в заблуждение.

Козерог

Попробуйте отключиться от мыслей о своих инициативах, предпринятых втайне от окружающих, а также о возможных опасностях, неявно грозящих вам. Отношение к будущему может оказаться эмоциональным, подозрительным и потому немного предвзятым. Не обращайте внимания на интриги идейных противников, на тайную возню деловых конкурентов у себя за спиной. Ваша опора - симпатия друзей. А также тех партнеров, которые стали ими в ходе делового сотрудничества (возымели к вам доверие и заслужили ответное уважение и любовь от вас, превратились из хороших знакомых в дорогих вам людей).

Водолей

На собственные успехи вы склонны смотреть под неожиданным углом. Отзывы окружающих (или мнение общества в целом о ваших пристрастиях) способно подорвать вашу уверенность в собственных достижениях и чувство гордости, с ними связанное. Если не считать этой помехи, вы можете считать себя успешным человеком. Ваше трудолюбие, вошедшее в привычку, дало хорошие плоды. Они могут быть скрыты от посторонних глаз, но тем не менее получили достойную оценку от профессионалов, знатоков, или заказчиков ваших услуг. Объект вашей заботы и привязанности отплатит вам любовью и уважением.

Рыбы