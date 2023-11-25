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ПОКА, TINDER! ⟩ Нововведение в продуктовых магазинах Хельсинки помогает встретить вторую половинку

Стен Таливеэ
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Розовая продуктовая корзина. Снимок иллюстративный.
Розовая продуктовая корзина. Снимок иллюстративный. Фото: feic_own

Как сообщает Helsingi Sanomat, в одном из столичных продуктовых магазинов будут введены розовые продуктовые корзины для холостых покупателей. «В первый же день, однако, мы получили печальный отзыв: покупатель-мужчина обошел весь магазин, не встретив никого с корзиной такого же цвета», - сказал в интервью владелец магазина.

Похоже, что Tinder уходит в прошлое, поскольку в Финляндии можно знакомиться лично и гораздо более инновационным способом. Один из продуктовых магазинов в районе Вуосаари в Международный день холостяка представил розовые продуктовые корзины для одиноких покупателей, пишет Helsingin Sanomat. Если человек достаточно смел, он может завязать разговор с другим человеком, совершающим покупки с розовой корзиной.

«Корзины появились в нашем магазине 11 ноября, в этот день отмечается Международный день холостяка. Изначально мы думали, что корзины останутся в магазине только на один день, но они оказались очень популярными, и мы решили оставить их», - рассказывает владелец магазина Сасу Хамина в интервью Helsingin Sanomat.

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