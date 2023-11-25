ПОКА, TINDER! ⟩ Нововведение в продуктовых магазинах Хельсинки помогает встретить вторую половинку

Похоже, что Tinder уходит в прошлое, поскольку в Финляндии можно знакомиться лично и гораздо более инновационным способом. Один из продуктовых магазинов в районе Вуосаари в Международный день холостяка представил розовые продуктовые корзины для одиноких покупателей, пишет Helsingin Sanomat. Если человек достаточно смел, он может завязать разговор с другим человеком, совершающим покупки с розовой корзиной.