ВИДЕО ⟩ «Простая ошибка»: квартира женщины оказалась заражена опасной черной плесенью

Женщина рассказала о том, как ее квартира покрылась черной плесенью из-за «простой ошибки», которую она совершила. Она поделилась фотографиями в социальной сети, когда пыталась навести порядок в своей квартире, и предупредила других о том, как это произошло. Женщина также поведала, как избежать появления гнили.

Она призналась, что почувствовала себя «отвратительно», когда впервые заметила плесень в своем доме, и рассказала, что у этого было «две причины».

«В основном я досадую на себя за то, что не осознала этого раньше. У меня было разбито окно, что стало одной из причин появления плесени. В нем есть щели, и в них скапливается влага. Когда в доме скапливается влага, которой некуда деваться, она со временем превращается в черную плесень, если с ней не бороться. Именно поэтому важно устранять любые скопления влаги, особенно конденсата, поскольку он может перерасти в плесень и вызвать целый ряд неприятных заболеваний», - сказала она.

Второй причиной образования плесени стало то, что женщина не давала воздуху циркулировать, так как поставила вешалку для одежды напротив окна.

Женщина отметила, что благодарна за то, что у нее есть дом, но добавила, что с этой квартирой постоянно возникают проблемы. Она также призналась, что недостаточно хорошо осмотрела жилье перед переездом. Женщина показала, как протирает окна и подоконник мыльным раствором, чтобы удалить плесень, а затем перекрашивает стены вокруг.

Пользовательница TikTok поставила возле окна папоротник, а также ароматизированную свечку. В заключение своего видеоролика она сказала, что хозяин квартиры заделал дыры, чтобы влага больше не попадала внутрь.