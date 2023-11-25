Астролог Глоба предсказала трем знакам Зодиака сказочно счастливый и финансово щердый год

Одними из таких счастливчиков окажутся Овны. Для них 2023 год выдался активным и напряженным, поэтому звезды предоставят представителям знака возможность передохнуть и определиться со своими желаниями. Овны обретут поддержку своих близких, смогут встретить вторую половину. Финансовая ситуация будет стабильной, а исполнение рабочих обязанностей не будет сопряжено со стрессами и переработками

Для Козерогов наступающий год также станет благополучным и удачным. Изрядно потрудившиеся в предыдущие 12 месяцев представители знака смогут жить безбедно, пожиная плоды своих прошлых свершений. Удастся навести порядок и в личной жизни, в которой из-за напряженного графика возникло множество проблем. Также судьбоносные встречи ждут одиноких Козерогов.