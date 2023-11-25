Сб, 25.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Астролог Глоба предсказала трем знакам Зодиака сказочно счастливый и финансово щердый год

Limon.ee
Facebook
Comments
Финансы. Снимок иллюстративный.
Финансы. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

По мнению известного астролога Тамары Глобы, несколько представителей зодиакального круга в год Зеленого Деревянного Дракона получат награду - спокойную и удачную жизнь, сообщает TopNews.

Одними из таких счастливчиков окажутся Овны. Для них 2023 год выдался активным и напряженным, поэтому звезды предоставят представителям знака возможность передохнуть и определиться со своими желаниями. Овны обретут поддержку своих близких, смогут встретить вторую половину. Финансовая ситуация будет стабильной, а исполнение рабочих обязанностей не будет сопряжено со стрессами и переработками

Для Козерогов наступающий год также станет благополучным и удачным. Изрядно потрудившиеся в предыдущие 12 месяцев представители знака смогут жить безбедно, пожиная плоды своих прошлых свершений. Удастся навести порядок и в личной жизни, в которой из-за напряженного графика возникло множество проблем. Также судьбоносные встречи ждут одиноких Козерогов.

Рыбам в 2023-м году пришлось непросто. Складывается ощущение, что из-за обилия проблем представители знака потеряли уверенность в собственных силах - и переживают период спада. Новый год принесет Рыбам долгожданное признание: их таланты будут оценены по достоинству, а начинания получат развитие. Рожденным под данным созвездием людям полностью удастся преодолеть негативное влияние прошлого и без особого труда добиться впечатляющих успехов.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх