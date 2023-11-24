Удаление излишков кожи обошлось женщине в 75 000 долларов

65-летняя Кимберли МакКормик выбрала хирургическую клинику в Мексике для удаления излишков кожи. В мексиканскую клинику она обратилась не в первый раз: шесть лет назад там ей была сделана операция по уменьшению желудка. За эти годы она похудела на 68 килограммов и хотела удалить лишнюю кожу, пишет Daily Mail .

Когда пациентка очнулась после операции, она была очень удивлена и расстроена: хирурги несанкционированно увеличили ей грудь и сделали бразильскую подтяжку ягодиц. При этом женщина чувствовала себя очень плохо: во время операции у нее частично отказало одно из легких. «Я позвонила дочери и плакала, потому что проснулась с огромной грудью, которую я не хотела бы иметь, даже если бы дожила до 500 лет», - сказала она.