Удаление излишков кожи обошлось женщине в 75 000 долларов

Очнувшись от наркоза в больнице, женщина, омолодившая свою внешность, поняла, что перенесла две операции, которых совершенно не хотела. Ее раздражение и гнев усугубились недопустимой грубостью персонала.
65-летняя Кимберли МакКормик выбрала хирургическую клинику в Мексике для удаления излишков кожи. В мексиканскую клинику она обратилась не в первый раз: шесть лет назад там ей была сделана операция по уменьшению желудка. За эти годы она похудела на 68 килограммов и хотела удалить лишнюю кожу, пишет Daily Mail.