ИЗМЕНА ⟩ 84-летний мужчина поймал свою девушку с поличным

Сердце 84-летнего мужчины было разбито, когда он обнаружил свою подругу с мастером, которого он сам нанял. Чарльз Сарно заплатил мужчине за ремонт дома своей подруги, чтобы она могла сдавать его в аренду.
Однажды Чарльз пришел домой к своей даме сердца и стал свидетелем душераздирающей сцены, которую он описал как «нож в сердце». «Машина была припаркована за домом, поэтому ее не было видно. Дверь была открыта, я вошел и подумал, что, возможно, они занимаются сантехникой, а обнаружил их в постели. Это был парень, которому я плачу за ремонт дома. Это убило меня. Это было похоже на нож, разрезающий мое сердце пополам. Мне было так больно. Мы должны были пожениться в следующем месяце».