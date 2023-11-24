ИЗМЕНА ⟩ 84-летний мужчина поймал свою девушку с поличным

Однажды Чарльз пришел домой к своей даме сердца и стал свидетелем душераздирающей сцены, которую он описал как «нож в сердце». «Машина была припаркована за домом, поэтому ее не было видно. Дверь была открыта, я вошел и подумал, что, возможно, они занимаются сантехникой, а обнаружил их в постели. Это был парень, которому я плачу за ремонт дома. Это убило меня. Это было похоже на нож, разрезающий мое сердце пополам. Мне было так больно. Мы должны были пожениться в следующем месяце».

Тогда внучка Чарльза, 28-летняя Аниса Кистлер, решила найти ему новую подружку. «Я сказала ему, что помогу найти хорошую девушку. Я сделала это, потому что была расстроена сложившейся ситуацией. Его сердце было разбито, и он очень грустил по этому поводу. Поэтому я искала кого-то, потому что есть много хороших женщин. Ты никогда не будешь слишком стар и всегда сможешь найти человека, который захочет быть с тобой, и вы оба сможете любить друг друга. Просто нужно искать подходящего человека».