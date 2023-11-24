Эти виды могут изчезнуть с лица Земли в самое ближайшее время

Из-за изменения климата во влажных тропиках Квинсленда (Австралия) количество видов, которым угрожает исчезновение, выросло на 25% за три года. Об этом говорится в отчете о состоянии окружающей среды органа по управлению и сохранению влажных тропиков штата. Экологи отмечают, что четко прослеживают давно предполагаемые последствия глобального потепления, информирует издание The Guardian.

Отмечается, что количество видов, находящихся под угрозой исчезновения, в северных тропических лесах Австралии, являющихся всемирным наследием, выросло на 25% с 2020 года. Отчет содержит "мрачные, но прагматичные" предупреждения об ухудшении здоровья некоторых видов, в том числе кольчатого опоссума.

В частности, экологи обнаружили ряд дополнительных видов, включая эндемичных тропических лесных лягушек, кольчатых опоссумов, высокогорных птиц и миртовые растения, которые считались безопасными на момент внесения в список всемирного наследия и "теперь сталкиваются со значительными проблемами из-за накопившихся и растущих угроз".

Стивен Уильямс, эколог тропических лесов, говорит, что его анализ показал, что ранее прогнозируемое снижение численности некоторых видов в настоящее время наблюдается напрямую.