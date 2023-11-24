Скандал: король Карл III использовал деньги умерших людей в личных целях

Сделать это стало возможным благодаря старому обычаю, который еще со времен феодализма действует на северо-западе Великобритании: активы людей, не оставивших завещания или не имеющих наследников (они называются bona vacantia), отходят королю через герцогство Ланкастер.

Это касается людей, которые официально зарегистрированы в Ланкаширском графстве: сегодня территория включает в себя Ланкашир, а также некоторые районы Мерсисайда, Большого Манчестера, Чешира и Камбрии. При этом в других районах Англии и Уэльса эти деньги передаются в казначейство, которое затем тратит их на государственные нужды.

Как подсчитали журналисты, эти земли, а также Корнуолл, за последние 70 лет принесли Карлу III и королеве Елизавете II около 1,2 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,4 миллиарда евро). При этом сам Карл утверждал, что эти средства были направлены на благотворительность. В этом году от герцогства Ланкастер он получил 26 миллиона фунтов стерлингов (почти 30 миллионов евро). Как отметили в герцогстве Ланкастер, после смерти королевы Елизаветы II король продолжил практику использования средств умерших людей на «реставрацию и ремонт зданий, находящихся в собственности, с целью их защиты и сохранения для будущих поколений».

Как стало известно The Guardian, на благотворительность кое-что от bona vacantia действительно идет, но только небольшая часть. Остальные же деньги уходили на то, чтобы улучшить принадлежащую лично королю недвижимость, которую он сдает в аренду, получая дополнительную прибыль. Среди этого имущества: бывшая автозаправочная станция, несколько таунхаусов и коттеджей, дома отдыха, сельскохозяйственные постройки и амбары, а также помещение для стрельбы по фазанам и куропаткам. Эти здания получили новые крыши, окна с двойным остеклением и многое другое. Кроме того, журналисты обратили внимание, что в документах идет речь о полной реконструкции старого фермерского дома в Йоркшире, который после этого превратился в элитное жилье.

При этом корпоративный налог или налог на прирост капитала королю ни одно из герцогств не платит.

В распоряжении журналистов оказались данные о том, что деньги десятков умерших людей перешли королю. Они жили в таких местах, как Престон, Манчестер, Бернли, Блэкберн, Ливерпуль, Алверстон и Олдхэм, причём у многих из них были ветхие дома, а некоторые жили в социальном жилье. Некоторые из друзей и знакомых этих людей, узнав, что средства перешли королю, были возмущены и назвали это «отвратительной» и «неэтичной» практикой.