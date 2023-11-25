ГОРОСКОП НА 25 НОЯБРЯ ⟩ Ракам надо проявить сочувствие, а Весам – навести порядок в финансах

Стрелец

Займитесь поддержанием и укреплением своей безопасности, инспекцией тылов. Такая хозяйственность может показаться вам излишней, ввиду прекрасного нынешнего положения. Но она избавит вас от бесплодных мечтаний, болезненной игры воображения, которой вы способны поддаться просто от безделья. Вы можете воспользоваться своим официальным положением, должностью, полномочиями. В материальном отношении вы можете выиграть, если задействуете скрытый источник дохода. Поправить пошатнувшуюся внутреннюю уверенность в себе поможет уединение или обладание важным стратегическим секретом.

Козерог

Препятствия, ожидающие вас в будущем, вы сможете легко преодолеть, если не будете поддаваться лишним тревогам и страхам, а также необоснованным фантазиям, иллюзиям. Но душевные усилия приложить все же придется. Помощь друзей, единомышленников будет здесь неоценима. А вам, в свою очередь, не составит труда поддержать кого-то из них, или вложить часть своих талантов в обеспечение нужд коллектива, группы, компании, в организацию неформального общения, дружеской встречи, вечеринки. Ваше творческое самопроявление будет по достоинству вознаграждено уважением и вниманием окружающих.

Водолей

В достижение цели вы склонны вкладывать не только профессиональные умения, но и психологическую силу, душевное напряжение, внутреннюю заинтересованность. Отношения с теми, на кого вы работаете, будут довольно эмоциональными. К счастью, у вас есть все шансы завершить очередной сложный этап систематической работы и показать себя во всем блеске. Единственное, чего вам рекомендуется избегать - чрезмерной доверчивости, иллюзорного взгляда на деловые и финансовые взаимоотношения, излишних порывов благотворительности. Трезво и реалистично оценивайте потребность других людей в вашей помощи.

Рыбы