ГОРОСКОП НА 25 НОЯБРЯ ⟩ Ракам надо проявить сочувствие, а Весам – навести порядок в финансах

Эмоциональное состояние в течение этого дня окажется напряженным. Контролировать свои чувства и эмоции сейчас может оказаться не так просто по причине их интенсивности. Контроль сейчас может только усугубить ваши внутренние переживания, в этом случае, эмоции могут вырваться наружу как вулкан, абсолютно неожиданно и в самой непредсказуемой ситуации, пишет Дворец.
Соединение Солнца и Меркурия, которое произойдет в течение этого дня, позволит определиться с личными планами на будущее, успешно заняться интеллектуальной работой. Это также отличное время для изучения своего внутреннего мира и лучшего понимания своих эго-потребностей. Удачно сложатся поездки, вероятны встречи с друзьями.
Овен
Позвольте начатым недавно делам идти своим чередом, не пытайтесь искусственно ускорить их ход. День благоприятен для повседневных забот. Даже не очень любимые вами бытовые процессы пойдут успешно и легко впишутся в ваш распорядок дня, если у них будет хорошо осмысленная цель. Это может быть заранее продуманное лечение, постепенное исполнение намеченных планов, работа по выполнению своих обязательств перед другими людьми. Заключая важный и выгодный договор, вы сможете преодолеть последние иллюзии, разобраться с собственными страхами за семью, за основы своего существования.
Телец
Вы можете осторожно проверить, как далеко распространяется привязанность партнера к вам. Ваши общие потребности, желания - достаточно надежная опора для совместного существования. Сегодня у вас могут возникнуть сомнения в этом. Но, скорее всего, они абсолютно беспочвенны. Рискните слегка спровоцировать другого человека, и вы лишний раз убедитесь в его порядочности и честности по отношению к вам, взаимной заинтересованности. В брачных отношениях вы получите свидетельство супружеской любви. Корень вашей неуверенности наверняка следует искать в общей неопределенности планов и целей.
Близнецы
Воздержитесь от активного участия в новых проектах своего партнера, в его бурной деятельности. Потратьте день на обеспечение своей бытовой или служебной независимости. Еще раз проверьте, насколько вы самостоятельны, можете ли прокормить себя, есть ли у вас надежная страховка на случай неудач (в лице грамотного наставника или в виде хорошего источника финансирования). Будут кстати любые меры по укреплению здоровья, улучшению самочувствия. Свой рабочий день вы сумеете организовать так, чтобы обязанности не доставляли вам лишних хлопот, и даже принесли удовлетворение, радость.
Рак
Укрепление личных связей сегодня гораздо продуктивнее и надежнее, чем трудовой энтузиазм и неумеренная активность. Если некоторые аспекты отношений с дорогими людьми продолжают вызывать у вас опасения и сомнения, преодолейте их. Пойдите на контакт, проявите внимание, сочувствие, но избегая при этом излишней сентиментальности. Дайте знать окружающим, что вы - заботливый родитель, преданный сын (или дочь), любящий супруг (супруга), подтвердите привязанность к возлюбленным. Разделите с другим человеком его страхи, тревоги, помогите избавиться от напрасных заблуждений.
Лев
Пребывание в кругу семьи, в собственном доме окажет благотворное влияние. Не позволяйте сомнениям и подозрениям разрушать достигнутую надежность своей жизни. Излишнюю эмоциональность можно направить в любимое творческое занятие, в задушевный разговор с домочадцами за чашкой чая или рюмкой хорошего вина. А также в прослушивание музыки, в просмотр интересного нетривиального фильма, затрагивающего не самые простые стороны человеческого существования. Преодоление препятствий, в том числе и чисто психологического плана, лишь укрепит вашу уверенность в семейных ценностях.
Дева
Отложите чрезмерную активность. Уделите основное время работе с информацией, делая упор на ее глубокое интуитивное постижение, осмысление, а также упорядочение, оформление. Свои догадки, подсказки воображения, итоги напряженного умственного труда (например, исследований) вы можете свести в единую систему. Это поможет вам почувствовать уверенность перед лицом будущих преобразований, изменений, кризисов. Благоприятный день для привычных домашних дел, ответственного выполнения повседневных обязанностей. Отношение к любви может стать более углубленным, эмоциональным.
Весы
День хорош для наведения порядка в собственных финансовых, имущественных делах. Отложите необязательные приобретения. На обычный поход по магазинам вы рискуете потратить больше средств и фантазии, чем это нужно в действительности. Лучше купите то, о чем давно и обоснованно мечтаете, и что порадует не только вас, но и членов вашей семьи. Вы также можете позволить себе приобрести эксклюзивную, редкую вещь, предмет роскоши. Это неплохое время для операций с недвижимостью, если вы заранее продумали все детали, заручились согласием близких, получили нужную консультацию, совет.
Скорпион
Сегодня многое зависит от вашего самочувствия, настроения, а также от бытовых условий, в которых вы находитесь. Не поддавайтесь чрезмерной игре воображения, пытаясь удовлетворить какую-либо заветную потребность. Однако побаловать себя вы вполне можете. Окружающие не будут слишком докучать вам требованиями. Сложившиеся отношения позволят вам спокойно заняться собой, не причиняя никому вреда. Вы можете воспользоваться помощью и расположением других людей, включая самых близких. Ваши слабости будут восприняты ими легко и даже вызовут у них желание ободрить, обезопасить вас.
Стрелец
Займитесь поддержанием и укреплением своей безопасности, инспекцией тылов. Такая хозяйственность может показаться вам излишней, ввиду прекрасного нынешнего положения. Но она избавит вас от бесплодных мечтаний, болезненной игры воображения, которой вы способны поддаться просто от безделья. Вы можете воспользоваться своим официальным положением, должностью, полномочиями. В материальном отношении вы можете выиграть, если задействуете скрытый источник дохода. Поправить пошатнувшуюся внутреннюю уверенность в себе поможет уединение или обладание важным стратегическим секретом.
Козерог
Препятствия, ожидающие вас в будущем, вы сможете легко преодолеть, если не будете поддаваться лишним тревогам и страхам, а также необоснованным фантазиям, иллюзиям. Но душевные усилия приложить все же придется. Помощь друзей, единомышленников будет здесь неоценима. А вам, в свою очередь, не составит труда поддержать кого-то из них, или вложить часть своих талантов в обеспечение нужд коллектива, группы, компании, в организацию неформального общения, дружеской встречи, вечеринки. Ваше творческое самопроявление будет по достоинству вознаграждено уважением и вниманием окружающих.
Водолей
В достижение цели вы склонны вкладывать не только профессиональные умения, но и психологическую силу, душевное напряжение, внутреннюю заинтересованность. Отношения с теми, на кого вы работаете, будут довольно эмоциональными. К счастью, у вас есть все шансы завершить очередной сложный этап систематической работы и показать себя во всем блеске. Единственное, чего вам рекомендуется избегать - чрезмерной доверчивости, иллюзорного взгляда на деловые и финансовые взаимоотношения, излишних порывов благотворительности. Трезво и реалистично оценивайте потребность других людей в вашей помощи.
Рыбы
Проницательность позволит вам подвести итоги развития взаимоотношений с постоянными официальными партнерами. Сумеете вы почувствовать и будущие новые возможности, которые может подарить вам дальнейшее общение с ними. Не поддавайтесь игре воображения и не принимайте на веру то, что слышите о них от других людей (не связанных с вами обязательствами, привычками, не разделяющих с вами вашу реальную жизнь). Это занятие вселит в вас неуверенность и помешает по достоинству оценить все, что вы получили от судьбы. Чрезмерно романтичный подход к жизни окажется беспочвенным и непродуктивным.