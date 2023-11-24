Пэрис Хилтон во второй раз стала матерью и рассекретила имя новорожденной дочери

«Благодарна за мою маленькую девочку», – написала она.

Знаменитость сообщила, что назвала дочь Лондон – это имя вышито на детском костюме.

Хилтон не стала уточнять, когда именно родилась ее дочь. О своей беременности она также не сообщала.

Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Пэрис – старший ребенок в семье. Кроме младшей сестры Ники Хилтон, у нее есть два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.

В январе 2021 года Хилтон заявила, что вместе со своим на тот момент женихом, американским бизнесменом Картером Реумом приступила к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В ноябре 2021 года Хилтон вышла замуж за Реума.