Пэрис Хилтон во второй раз стала матерью и рассекретила имя новорожденной дочери

Американская модель, наследница империи отелей Hilton Пэрис Хилтон во второй раз стала матерью. Об этом она сообщила 24 ноября в Instagram, опубликовав фото розового костюма для новорожденных, пишет Гордон.
«Благодарна за мою маленькую девочку», – написала она.
Знаменитость сообщила, что назвала дочь Лондон – это имя вышито на детском костюме.
Хилтон не стала уточнять, когда именно родилась ее дочь. О своей беременности она также не сообщала.
Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Пэрис – старший ребенок в семье. Кроме младшей сестры Ники Хилтон, у нее есть два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.
В январе 2021 года Хилтон заявила, что вместе со своим на тот момент женихом, американским бизнесменом Картером Реумом приступила к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В ноябре 2021 года Хилтон вышла замуж за Реума.
25 января 2023 года Хилтон рассказала, что у них родился первенец. Знаменитость не публиковала снимков, на которых была бы запечатлена беременной, и не сообщала об этом. В марте 2023 года она призналась, что ребенка родила суррогатная мать. Хилтон призналась, что единственными, кто знал о пополнении в их семье, были сама суррогатная мать и медики. После появления на свет ребенка, который родился на полторы недели раньше срока, Хилтон еще некоторое время удавалось скрывать его существование.