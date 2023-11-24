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Пэрис Хилтон во второй раз стала матерью и рассекретила имя новорожденной дочери

Limon.ee
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Пэрис Хилтон.
Пэрис Хилтон. Фото: Shutterstock

Американская модель, наследница империи отелей Hilton Пэрис Хилтон во второй раз стала матерью. Об этом она сообщила 24 ноября в Instagram, опубликовав фото розового костюма для новорожденных, пишет Гордон.

«Благодарна за мою маленькую девочку», – написала она.

Знаменитость сообщила, что назвала дочь Лондон – это имя вышито на детском костюме.

Хилтон не стала уточнять, когда именно родилась ее дочь. О своей беременности она также не сообщала.

Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Пэрис – старший ребенок в семье. Кроме младшей сестры Ники Хилтон, у нее есть два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.

В январе 2021 года Хилтон заявила, что вместе со своим на тот момент женихом, американским бизнесменом Картером Реумом приступила к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В ноябре 2021 года Хилтон вышла замуж за Реума.

25 января 2023 года Хилтон рассказала, что у них родился первенец. Знаменитость не публиковала снимков, на которых была бы запечатлена беременной, и не сообщала об этом. В марте 2023 года она призналась, что ребенка родила суррогатная мать. Хилтон призналась, что единственными, кто знал о пополнении в их семье, были сама суррогатная мать и медики. После появления на свет ребенка, который родился на полторы недели раньше срока, Хилтон еще некоторое время удавалось скрывать его существование.

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