Черная пятница: откуда происходит традиция сезонной распродажи и название этого дня

В США в 1950-х годах торговцы различных лавок и магазинов в Филадельфии (штат Пенсильвания) стали предлагать значительные скидки, приурочив их ко Дню благодарения. Он отмечается в последний четверг ноября. Но поскольку в праздничный день американцы не имели времени, чтобы ходить по магазинам, распродажи делали на следующий день – в пятницу.

Уже к 1960-м годам пятничные распродажи стали популярными во всех штатах.

Результатом таких распродаж для американских банков стали особенно большие обороты средств от процентов с кредитных карт. В отчетах эти доходы обозначались черным цветом, в то время как убыточные дни – красным. Отсюда и произошел термин «Черная пятница».

Еще по одной версии, название объясняется тем, что в связи с ярмарками в Филадельфии, которые проходили в 1950-е годы после Дня благодарения, съезжалось огромное количество людей, вследствие чего создавался хаос. Причина – беспорядки, пробки, воровство, шум и грязь после ярмарки.