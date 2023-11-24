ГАЛЕРЕЯ ⟩ Талантливые и целеустремленные: в Таллинне состоялся настоящий модный праздник для всей семьи

Каждый сезоне приходят новые ученики, дети изучают основы дефиле и позирования, занимаются физическим развитием, знакомятся друг с другом и приобретают уверенность. Каждый стремится впервые выйти на подиум и ощутить море эмоций и гордость за себя. Конечно любой показ требует терпения, ведь много времени уходит на ожидание, прическу и макияж, а также примерки и репетиции. Но все это забывается когда выходишь на подиум и видишь восторженные взгляды родителей и гостей мероприятия.