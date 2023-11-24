Мероприятие было организовано модельной школой JK Club Models. Такие показы стали доброй ежегодной традицией, ведь это прекрасная возможность для юных моделей получить практику в реальных условиях
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Талантливые и целеустремленные: в Таллинне состоялся настоящий модный праздник для всей семьи
Каждый сезоне приходят новые ученики, дети изучают основы дефиле и позирования, занимаются физическим развитием, знакомятся друг с другом и приобретают уверенность. Каждый стремится впервые выйти на подиум и ощутить море эмоций и гордость за себя. Конечно любой показ требует терпения, ведь много времени уходит на ожидание, прическу и макияж, а также примерки и репетиции. Но все это забывается когда выходишь на подиум и видишь восторженные взгляды родителей и гостей мероприятия.
Юные модели показали новые коллекции детских брендов одежды: Tiny World, Amadeo, KidZone, Dvor*Janka, Miss Juliette. В показе также участвовали модели Lana Models (Тарту), Andre Fashion Kids (Маарду), которые стали постоянными участниками модных проектов Таллиннской модельной школы JK Club Models.
Украшением вечера стали вокальные номера учеников студии Delight. Ребята зажгли публику и вызвали бурю аплодисментов. Это был настоящий модный праздник для всей семьи.