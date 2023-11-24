Гостьей пятничного выпуска онлайн-шоу Limon LIVE стала гид Эстонского союза архитектуры Оксана Яаксон. Яркая, харизматичная, совершенно непредсказуемая Оксана удивляет жителей Таллинна необычными экскурсиями и своей трепетной любовью к Горхоллу.
LIMON LIVE ⟩ Оксана Яаксон в знак солидарности с учителями: «Я требую, чтобы все эстонцы сдали на С1»
Недавно Оксана провела свою первую экскурсию на эстонском языке. Героиня Limon LIVE признается, что для нее это был настоящий вызов, но все прошло хорошо. А люди аплодировали.
«Может, конечно, мой акцент им понравился, - смеясь, предполагает, Оксана и рассказывает, как муж-эстонец иной раз шутки ради просит ее дома говорить по-эстонски – уж очень забавно и мило государственный язык звучит из ее уст.
Шутки в сторону, следующая цель Оксаны Яаксон - сдать экзамен на категорию C1.
«Я вдруг заметила, что потрясающие учителя моей дочери сейчас так унижены с этим C1! Я дома разговариваю на русском, на работе - на эстонском. Где надо, там и поговорю. И вот как представить, что русский грамотный учитель должен с русскими говорить по-эстонски…», - Оксана разводит руками. Она считает, что в государстве все равны, и в таком случае, будет справедливо, если и эстонцы будут сдавать на С1.
«Чтобы меня не обвинили в лености. Дескать, сама язык не знаешь, но возникаешь тут, обиженная русская… Нет! Я пойду, я сдам, я получу эту категорию. И я требую, чтобы все остальные тоже сдали этот язык на С1», - уверенно выражает свою позицию Оксана Яаксон.
Конечно, речь зашла в эфире о работе на «Народном радио», точнее, о причине ухода. Голос Оксаны Яаксон жители Эстонии слышали в эфире утреннего шоу на протяжении всего лета, но потом она резко ушла с «Народного радио».
«Народное радио - это такая утрата в моей жизни. Это, пожалуй, одно из немногих мест, откуда я уходила со слезами на глазах. Мне так там все понравилось. Мне понравились коллеги, мне понравился формат работы. Единственное - за все лето я никак не смогла привыкнуть к раннему подъему, и этому есть причина! Оказывается, в пять утра никому категорически нельзя просыпаться, да и в шесть нежелательно. Но интерес к работе был таким большим, что я через силу вставала», - рассказывает Оксана.
Ушла Оксана с «Народного радио» по семейным обстоятельствам. Никаких интриг и скандалов, просто некому было отводить маленького сына в детский сад. Оксана Яаксон - тот человек, который смело и уверенно высказывает все, что накопилось на душе. Так долго и упорно популярный в столице гид высказывалась о сохранении Горхолла.
Экскурсия по этому зданию – одна из самых популярных у Оксаны. Впрочем, к самому заброшенному концертному комплексу гид питает теплые чувства. Разумеется, слухи о том, что, возможно, здание Горхолла будет снесено, а на его месте появится парковая зона, вызывают у Оксаны недовольство.
«Мне стыдно! Мне стыдно, что нас обвиняют в том, что мы цепляемся за прошлое, вспоминаем Андрюшу Губина, детские утренники. Хорошо, допустим, может быть, я не умею жить настоящим, поэтому так люблю Горхолл, - говорит Оксана Яаксон. - Откуда тогда такие эмоции при виде его у иностранцев? Даже не представляете, как часто мы проводим здесь экскурсии на английском языке».
Если не получится отстоять само здание, то Оксана хочет сохранить память о Горхолле. «Конечно, я не строитель. Я не могу умничать по этому поводу, дескать, давайте реставрировать. У меня нет соответствующего образования, но хотя бы сделать музей Горхолла, где выставить все эти экспонаты, какую-то 3D модель – это моя программа минимум. Ну, а максимум - изменить ход истории», - говорит Оксана.
Если не получится отстоять само здание, то Оксана хочет сохранить память о Горхолле. «Конечно, я не строитель. Я не могу умничать по этому поводу, дескать, давайте реставрировать. У меня нет соответствующего образования, но хотя бы сделать музей Горхолла, где выставить все эти экспонаты, какую-то 3D модель – это моя программа минимум. Ну, а максимум - изменить ход истории», - говорит Оксана.
А еще Яаксон уверена - жителям Эстонии пора в дурдом! «Дурдом с Оксаной Яаксон» - такое название получила ее новая экскурсия, в ходе которой все желающие, вооружившись фонариками, смогут исследовать тайны психиатрической лечебницы Сеэвальди в Таллинне.
«Довести до пограничного состояния можно любого, - уверена Яаксон, и дело тут даже не в генетике. – Если постоянный стресс, тревога, прессинг, кто угодно может не выдержать».
Мало кто знает, но по образованию гид Эстонского союза архитектуры - медсестра, а в 2015 году Оксана проходила практику в психиатрической лечебнице.
«Это была самая удивительная практика, причем, я в ней преуспела», - рассказывает Оксана. – Вопрос, почему мы так хорошо с пациентами понимали друг друга». Оксана с радостью делится в шоу Limon LIVE забавными моментами, которые произошли с ней во время ее пребывания в психиатрической лечебнице.
Не хотите грустить пятничным вечером - смотрите яркий солнечный выпуск шоу Limon LIVE c Оксаной Яаксон!