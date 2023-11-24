LIMON LIVE ⟩ Оксана Яаксон в знак солидарности с учителями: «Я требую, чтобы все эстонцы сдали на С1»

«Народное радио - это такая утрата в моей жизни. Это, пожалуй, одно из немногих мест, откуда я уходила со слезами на глазах. Мне так там все понравилось. Мне понравились коллеги, мне понравился формат работы. Единственное - за все лето я никак не смогла привыкнуть к раннему подъему, и этому есть причина! Оказывается, в пять утра никому категорически нельзя просыпаться, да и в шесть нежелательно. Но интерес к работе был таким большим, что я через силу вставала», - рассказывает Оксана.

Оксана Яаксон в студии Limon LIVE- Фото: Sander Ilvest

Ушла Оксана с «Народного радио» по семейным обстоятельствам. Никаких интриг и скандалов, просто некому было отводить маленького сына в детский сад. Оксана Яаксон - тот человек, который смело и уверенно высказывает все, что накопилось на душе. Так долго и упорно популярный в столице гид высказывалась о сохранении Горхолла.

Экскурсия по этому зданию – одна из самых популярных у Оксаны. Впрочем, к самому заброшенному концертному комплексу гид питает теплые чувства. Разумеется, слухи о том, что, возможно, здание Горхолла будет снесено, а на его месте появится парковая зона, вызывают у Оксаны недовольство.