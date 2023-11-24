Астролог Тамара Глоба составила гороскоп, начиная с 22 ноября, и обратила внимание на то, что это время будет удачным для некоторых знаков Зодиака.
УДАЧА ЗАЦЕЛУЕТ В ОБЕ ЩЕКИ ⟩ Глоба назвала пять знаков Зодиака, которых ждет счастливая полоса с 22 ноября
Для представителей знака Близнецы рекомендуется сосредоточиться на работе, которая может принести хорошую прибыль. Подобное развитие событий позволит им осуществить необходимые покупки и даже сберечь некоторую часть денег.
Также хороший финансовый результат ожидает Весов. Они должны быть осторожными и не доверять меркантильным и лживым людям в своем окружении, чтобы не упустить возможность заработать.
Ракам удача будет сопутствовать во всех сферах жизни, связанных со спортом, выступлениями, учебой, работой и хобби. Этот период будет благоприятным для достижения успеха в различных областях и преодоления жизненных преград.
Скорпионам есть все шансы на успех в финансовых и интеллектуальных занятиях. Благоприятные тенденции сопровождают их в достижении желаемых результатов и реализации своих планов.
Рыбам следует уделить особое внимание семье и поддержке детей. Удача будет сопутствовать им во всем, что связано с работой, творчеством и путешествиями. Этот период будет благоприятным для развития личности и осуществления личных проектов.