ПОНОЖОВЩИНА В ЭСТОНСКОМ ГОРОДКЕ ⟩ 17-летний юноша ранил 21-летнего мужчину, который скончался на месте

В четверг вечером в Йыгева произошел трагический случай - в результате ножевой драки между молодыми, один из них был убит. Полиция взяла под стражу 17-летнего подозреваемого.

По словам оперативного дежурного Тартуского отделения полиции Мартти Тоома, вскоре после 17:30 в полицию поступило сообщение о том, что в полицию поступило сообщение о том, что в Йыгева между жилыми домами 17-летний юноша ударил ножом своего 21-летнего знакомого . «К сожалению, травмы пострадавшего были настолько серьезными, что спасти его жизнь не удалось, от полученных травм он скончался на месте, - сказал Тоом - Сотрудники полиции задержали 17-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении преступления, в одном из жилых домов неподалеку от места происшествия».