В четверг, 23 ноября, в столичном ресторане Bacio прошел финал конкурса «Стань суперзвездой 2023». Победу одержала 28-летняя Анна Мужайло, у которой мы первыми взяли интервью. Эмоции переполняли победительницу, но от этого кадры получились только ценнее. Смотрите ВИДЕО!
ВИДЕО ⟩ «Я подумала, они ошиблись!» 28-летняя красотка из Таллинна стала «Суперзвездой» и получила 1000 евро
Барабанная дробь, зрители аплодируют, а финалисты конкурса «Стань суперзвездой 2023» затаили дыхание... «С результатом 631 бал сегодня побеждает Анна Мужайло», - объявляет ведущая вечера и одна из организаторов конкурса Ксения Смаркутская.
Победительница не сразу поняла, что происходит. Полминуты она стояла на месте, и растерянно оглядывалась по сторонам, затем робко пошла к сцене, прикрыв лицо руками.
«Я до сих пор в это не верю, все как во сне», - говорит 28-летняя Анна Мужайло, которая проживает в Таллинне с 2019 года. Когда со сцены прозвучало ее имя, Анна просто не поверила своим ушам. «Я подумала, они ошиблись!» - признается победительница музыкального конкурса.
Голосистой брюнетке с очаровательной улыбкой и огромными глазами больше нравится, когда ее называют Анна Муз. Творческий псевдоним такой же музыкальный, как и его обладательница.
Анна до последнего момента не верила, что станет победительницей конкурса вокалистов. «В этом году была такая большая конкуренция, - говорит она. - Выиграть среди таких сильных участников - это особый кайф!»
Победительница еще в начале конкурса поняла, что делать ставку лишь на вокал - бесполезно. «Я понимала, что здесь будет очень много сильных вокалистов, и голосом будет сложно кого-то удивить», - объясняет Анна. Во время своих конкурсных номеров, она изумляла жюри артистичностью и яркими нарядами.
Зрители в зале признавались, что от выступления Анны у них по коже бежали мурашки. Победительница говорит, что для нее это был лучший комплимент
В этом году конкурс «Стань суперзвездой» проходил уже в пятый раз. Интересно, что и Анна принимала в нем участие, когда он только стартовал в Таллинне, но тогда покорить жюри у нее не получилось. Поэтому Анна вернулась на конкурс спустя четыре года. Все это время она усердно учила других вокалу, но сама на сцену не выходила. Но, в один момент почувствовала непреодолимое желание подать заявку на конкурс, как оказалось - не зря.
«На конкурс пришла, потому что поняла, что скучаю по этим эмоциям. Когда ты выступаешь перед жюри, тебя оценивают - это особый вид переживаний, - говорит Анна. - Именно сегодня я поняла, что хочу вернуться на сцену. Преподавать я люблю, но именно этих эмоций мне так не хватало».
Хотя Анна не сразу поверила в свою победу, куда потратить выигранную 1000 евро решила моментально: «Сейчас я открываю собственную вокальную студию, и этот приз я хочу вложить в свое образование. Чтобы потом более качественно, более профессионально помогать людям, которые хотят научиться петь!»