ВИДЕО ⟩ «Я подумала, они ошиблись!» 28-летняя красотка из Таллинна стала «Суперзвездой» и получила 1000 евро

Барабанная дробь, зрители аплодируют, а финалисты конкурса «Стань суперзвездой 2023» затаили дыхание... «С результатом 631 бал сегодня побеждает Анна Мужайло», - объявляет ведущая вечера и одна из организаторов конкурса Ксения Смаркутская.

Победительница не сразу поняла, что происходит. Полминуты она стояла на месте, и растерянно оглядывалась по сторонам, затем робко пошла к сцене, прикрыв лицо руками.

«Я до сих пор в это не верю, все как во сне», - говорит 28-летняя Анна Мужайло, которая проживает в Таллинне с 2019 года. Когда со сцены прозвучало ее имя, Анна просто не поверила своим ушам. «Я подумала, они ошиблись!» - признается победительница музыкального конкурса.

Голосистой брюнетке с очаровательной улыбкой и огромными глазами больше нравится, когда ее называют Анна Муз. Творческий псевдоним такой же музыкальный, как и его обладательница.

Анна до последнего момента не верила, что станет победительницей конкурса вокалистов. «В этом году была такая большая конкуренция, - говорит она. - Выиграть среди таких сильных участников - это особый кайф!»

Победительница еще в начале конкурса поняла, что делать ставку лишь на вокал - бесполезно. «Я понимала, что здесь будет очень много сильных вокалистов, и голосом будет сложно кого-то удивить», - объясняет Анна. Во время своих конкурсных номеров, она изумляла жюри артистичностью и яркими нарядами.