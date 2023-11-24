ПОРА В ГОСТИ К СОСЕДЯМ ⟩ В Риге впервые пройдет крупнейшая в Балтии рождественская ярмарка

Каждый посетитель сможет найти подарки на свой вкус - изделия из дерева и глины, текстиль, изделия ручной работы, аксессуары, игрушки и одежду для детей, свечи, мыло, зимние деликатесы, различные напитки, игры, книги и многое другое.

В ходе мероприятия предусмотрены различные развлечения для детей, молодежи и семей - насладиться ощущением Рождества можно будет на каруселях, аттракционах, в играх и различных мастер-классах.

«Идея создания крупнейшей рождественской ярмарки в странах Балтии возникла в результате участия и посещения многих выставок и ярмарочных мероприятий в странах Балтии и Центральной Европы и наблюдения за тем, сколько красивых, практичных, душевных, креативных и уникальных вещей создается жителями Латвии (а также Литвы и Эстонии).

Именно поэтому наша цель в самый важный сезон года - дать каждому торговцу и компании возможность показать, на что они способны, и, находясь в помещении и не беспокоясь о погоде, обратиться к большому количеству посетителей.

Мы уверены, что на Кипсале в этом году будет самый разнообразный выбор подарков, причем со всей Балтии.

Это уникальная возможность для всех гостей мероприятия не только поддержать местных жителей и выбрать что-то по-настоящему красивое, милое и неповторимое для своих близких, но и отлично провести время всей семьей. Будем ждать всех в Международном выставочном центре на Кипсале!» - комментирует идею мероприятия Рихард Мицкевич, главный менеджер проекта рождественской ярмарки Baltic EXPO.

Фото: publicitātes

Вход на ярмарку - бесплатный!