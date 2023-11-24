ПОРА В ГОСТИ К СОСЕДЯМ ⟩ В Риге впервые пройдет крупнейшая в Балтии рождественская ярмарка

Всего за неделю до Рождества, с 15 по 17 декабря, в Риге впервые пройдет крупнейшая ярмарка в странах Балтии, которая соберет на Международной выставке в выставочном центре «Кипсала» более 500 торговцев, ремесленников, компаний из Латвии, Литвы и Эстонии. На данный момент свое участие в мероприятии уже подтвердили 297 компаний из Латвии, 112 из Литвы и 14 из Эстонии, пишет RusTVNET.
Каждый посетитель сможет найти подарки на свой вкус - изделия из дерева и глины, текстиль, изделия ручной работы, аксессуары, игрушки и одежду для детей, свечи, мыло, зимние деликатесы, различные напитки, игры, книги и многое другое.
В ходе мероприятия предусмотрены различные развлечения для детей, молодежи и семей - насладиться ощущением Рождества можно будет на каруселях, аттракционах, в играх и различных мастер-классах.
«Идея создания крупнейшей рождественской ярмарки в странах Балтии возникла в результате участия и посещения многих выставок и ярмарочных мероприятий в странах Балтии и Центральной Европы и наблюдения за тем, сколько красивых, практичных, душевных, креативных и уникальных вещей создается жителями Латвии (а также Литвы и Эстонии).
Именно поэтому наша цель в самый важный сезон года - дать каждому торговцу и компании возможность показать, на что они способны, и, находясь в помещении и не беспокоясь о погоде, обратиться к большому количеству посетителей.
Мы уверены, что на Кипсале в этом году будет самый разнообразный выбор подарков, причем со всей Балтии.
Это уникальная возможность для всех гостей мероприятия не только поддержать местных жителей и выбрать что-то по-настоящему красивое, милое и неповторимое для своих близких, но и отлично провести время всей семьей. Будем ждать всех в Международном выставочном центре на Кипсале!» - комментирует идею мероприятия Рихард Мицкевич, главный менеджер проекта рождественской ярмарки Baltic EXPO.
Вход на ярмарку - бесплатный!
Время работы ярмарки:
Пятница (15.12.2023) - 12:00-20:00
Суббота (16.12.2023) - 09:00-20:00
Воскресенье (17.12.2023) - 09:00-19:00