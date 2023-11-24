Расположение планет в течение первой половины этого дня окажется благоприятным для любых духовных практик, отдыха, релаксации. Чтобы день прошел бодро, начните свое утро с водных процедур. В первой половине дня звезды также советуют вам доверять своей собственной интуиции и подсказкам вашего внутреннего голоса, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 24 НОЯБРЯ ⟩ Козероги могут расслабиться, а Стрельцам следует взглянуть на себя критически
На вторую половину этого дня можно планировать поход в театр, на концерт или вы можете запланировать просмотр нового фильма в кинотеатре. Этот период станет также благоприятным для обретения контроля над собственными эмоциями, испытания собственной силы воли. Звезды также говорят о том, что вечер этого дня станет удачным периодом для зачатия.
Овен
В повседневных делах и контактах с людьми вам удастся сочетать вежливость и проницательность. Это позволит вам правильно вести себя в критических обстоятельствах, а точнее - не доводить себя до участия в них, вовремя используя подходящий шанс объясниться, договориться с другим человеком. Новые инициативы пока преждевременны. Оглянитесь, оцените обстановку. Откажитесь от соглашений, которые исчерпали себя, и от тех источников знаний, которые ограничивают вас в дальнейшем смелом продвижении вперед и вверх. Это получится у вас безболезненно и не стеснит вашего самопроявления.
Телец
Выполните всю рутинную повседневную работу, которая связана с общением, работой в паре, в коллективе, по договору. Если вы считаете, что ваш труд оценен несправедливо, недостаточно высоко, попробуйте еще раз разобраться в этом. Если же знаете, что допустили несправедливость сами, постарайтесь исправить ее. Это позволит чувствовать себя более комфортно и уверенно в отношениях с окружающими. Для нового этапа служебной деятельности, новых лечебных мер это неподходящий день. Поздним вечером уравновешенное настроение может смениться более эмоциональным, чувствительным.
Близнецы
Родителям-Близнецам звезды советуют досконально разобраться с делами и проблемами детей. Сделайте основной акцент на особенностях их общения (в группе, классе, другом коллективе) или с учителями. В сложной ситуации вы можете подсказать своим чадам, как соблюсти принципы равноправия, сохранить хорошие отношения с другими людьми. Впрочем, и вам не помешает такой же совет, если вы до сих пор не уверены в своих собственных взаимоотношениях с теми, кого любите. Занимаясь творческим или деловым проектом, вы успеете внести в свое творение исправления, окинуть его оценивающим взглядом.
Рак
Оказание услуг близким людям обязательно доставит вам удовлетворение, если вы будете действовать из справедливых побуждений, по договоренности и взаимному согласию. Вы можете взять на себя миссию посредника в тонких семейных вопросах, связанных с убеждениями, верой, нравственной стороной жизни, в связях с иногородними родственниками. Для окончательного наведения лоска на домашнюю обстановку, избавления от того, что мешает гармонии и стильности интерьера, это также подходящий день. Не делайте фронт работ слишком широким. В случае переутомления, болезни смело берите отгул и сидите дома.
Лев
Ваше отношение к окружающим будет чуть критичнее и придирчивее, чем обычно. Проницательность, наблюдательность будут свойственны как вам, так и тем, с кем вы общаетесь. В домашних, родственных, соседских контактах это пойдет на пользу всем сторонам - например, вовремя будет обнаружено и устранено мелкое обстоятельство, портящее общую приятную картину. Новости о негативных, напряженных общественных событиях заинтересуют вас и, возможно, сослужат вам неплохую службу (дадут тему для разговора, подтолкнут в нужном направлении мысль, снабдят вас интригующей информацией, идеей).
Дева
В материальных вопросах вы будете достаточно хладнокровны, сумеете взвесить все плюсы и минусы своего текущего положения. При желании, вам удастся верно оценить и более долгий этап собственной биографии, связанный с семейными делами и вашей ролью в них. Не отвергайте неприятные соображения, а также критику со стороны домашних (родителя, супруга). Это поможет вам правильно проанализировать обстановку, подвести итоги финансовой деятельности, покончить с еще имеющимися обязательствами, долгами. Сознание того, что использованы все шансы уравновесить ситуацию, позволит вам заснуть спокойно.
Весы
Займитесь собственными текущими делами, обращая минимум внимания на желания посторонних людей. Весы, рожденные в середине октября, получают возможность правильно оценить собственное самочувствие, бытовые нужды, а также с толком использовать замечания и критику от окружающих. Напротив, внешние обстоятельства, в которые вы попали вместе с другими, постарайтесь увидеть и оценить максимально глубоко. Новость, касающаяся общества или коллектива в целом, может одновременно касаться непосредственно вас, вашего благополучия, быть связанной с реализацией вашего плана.
Скорпион
Временно сверните, отложите планы, связанные с учебой и обменом мнениями. Короткие поездки и встречи могут не доставить вам привычного удовольствия или не оправдают всех ваших ожиданий. Часть их может не состояться по не зависящей от вас причине. Взамен, вы можете глубоко и вдумчиво оценить свои связи, знакомства, увлечения, прочувствовать их истинную ценность для себя лично. То же можно сказать и о знаниях, которые вы получили, о путешествиях, которые совершили. Несмотря на интерес к людям, их идеям и советам, вам будет полезно уединение, особенно если вы устали или больны.
Стрелец
Ваш энтузиазм может немного ослабеть от того, что окружающие мало заинтересованы в ваших идеях, проектах, меньше обычного поддаются вашей убежденности, силе личности, напору словесных аргументов. Это совсем не означает, что вы делаете что-то не так. Просто каждый озабочен, как и вы, собственными делами. Используйте этот день, чтобы еще раз критически взглянуть на себя, а также на круг своих единомышленников. Попросите совета у хороших друзей и не слишком обижайтесь, если их точка зрения окажется критической. Лучше учтите их придирчивый посторонний взгляд и избавьтесь от недостатков.
Козерог
Вы можете немного расслабиться. Партнеры не потребуют от вас срочного совета и вряд ли призовут к решительным действиям. Но не стоит и почивать на лаврах, не замечая недостатков. То, что мешает вашему союзу (деловому или брачному) развиваться дальше, можно увидеть, оценить, а затем мягко и хладнокровно устранить. Это важно в первую очередь для Козерогов, рожденных в середине января. А также для всех представителей этого знака, занятых общественной, консультативной, преподавательской и наставнической деятельностью, имеющих отношение к сфере путешествий, психологии, искусства, религии.
Водолей
Вы можете оценить результаты своей учебы, общего развития в каком-либо вопросе, своей преподавательской, представительской, издательской деятельности. А также подвести итоги дальней поездки, знакомства или совместной работы с представителями другого города, страны, национальности, культуры. Эти выводы вы вправе сделать не только относительно совсем недавних событий, но и в связи с целым этапом своей жизни, подходящим к концу. Из-за груза воспоминаний общий взгляд в будущее может стать более критичным, пессимистичным, но это временное настроение, не поддавайтесь ему сверх меры.
Рыбы
Любовная встреча принесет вам удовлетворение, если будет сопровождаться физическим контактом, сексуальными переживаниями. Уже сложившиеся отношения могут претерпеть небольшой кризис, поворот. Он будет содействовать углублению партнерства, взаимному проникновению в идеи друг друга, общей уверенности в вашем союзе и его устойчивости в испытаниях, сложных ситуациях. А вот в недавних (или случайных) отношениях эта беспрепятственная близость, увы, почти ничего не значит. На развитие таких связей, несмотря на их внешнюю привлекательность, не стоит возлагать больших надежд.