ГОРОСКОП НА 24 НОЯБРЯ ⟩ Козероги могут расслабиться, а Стрельцам следует взглянуть на себя критически

Стрелец

Ваш энтузиазм может немного ослабеть от того, что окружающие мало заинтересованы в ваших идеях, проектах, меньше обычного поддаются вашей убежденности, силе личности, напору словесных аргументов. Это совсем не означает, что вы делаете что-то не так. Просто каждый озабочен, как и вы, собственными делами. Используйте этот день, чтобы еще раз критически взглянуть на себя, а также на круг своих единомышленников. Попросите совета у хороших друзей и не слишком обижайтесь, если их точка зрения окажется критической. Лучше учтите их придирчивый посторонний взгляд и избавьтесь от недостатков.

Козерог

Вы можете немного расслабиться. Партнеры не потребуют от вас срочного совета и вряд ли призовут к решительным действиям. Но не стоит и почивать на лаврах, не замечая недостатков. То, что мешает вашему союзу (деловому или брачному) развиваться дальше, можно увидеть, оценить, а затем мягко и хладнокровно устранить. Это важно в первую очередь для Козерогов, рожденных в середине января. А также для всех представителей этого знака, занятых общественной, консультативной, преподавательской и наставнической деятельностью, имеющих отношение к сфере путешествий, психологии, искусства, религии.

Водолей

Вы можете оценить результаты своей учебы, общего развития в каком-либо вопросе, своей преподавательской, представительской, издательской деятельности. А также подвести итоги дальней поездки, знакомства или совместной работы с представителями другого города, страны, национальности, культуры. Эти выводы вы вправе сделать не только относительно совсем недавних событий, но и в связи с целым этапом своей жизни, подходящим к концу. Из-за груза воспоминаний общий взгляд в будущее может стать более критичным, пессимистичным, но это временное настроение, не поддавайтесь ему сверх меры.

Рыбы