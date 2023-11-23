ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ⟩ «Какие женщины!» Фото эстонской певицы с матерью и бабушкой ошарашило поклонников

Грете Пайя поделилась в социальных сетях милым снимком, на котором она позирует с мамой и бабушкой во время празднования дня рождения.
Певица Грете Пайя поделилась в социальных сетях фотографиями с празднования дня рождения своей бабушки. «Бабушке 75 лет», - пишет она под красивым снимком, на котором позирует вместе со своей мамой Дианой и бабушкой.
«Какие красивые дамы!» - комментарии переполнены красивыми словами. «Поздравляю вас, но, похоже, число пошло в обратную сторону, все-таки 57!» - намекает комментатор на молодость бабушки певицы. «Замечательные женщины!» - говорит другой.
Некоторые шутливо спрашивают: «А где бабушка?»
В августе прошлого года, когда мать Грете отмечала свое 50-летие, несколько поклонников отметили под фотографией, опубликованной в социальных сетях, что они похожи как сестры. «Яблоко от яблони», - прокомментировал один из поклонников под очаровательным снимком. «Вы так здорово смотритесь вместе!», «Как сестры!» - прокомментировали поклонники.