ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ⟩ «Какие женщины!» Фото эстонской певицы с матерью и бабушкой ошарашило поклонников

Певица Грете Пайя поделилась в социальных сетях фотографиями с празднования дня рождения своей бабушки. «Бабушке 75 лет», - пишет она под красивым снимком, на котором позирует вместе со своей мамой Дианой и бабушкой.

«Какие красивые дамы!» - комментарии переполнены красивыми словами. «Поздравляю вас, но, похоже, число пошло в обратную сторону, все-таки 57!» - намекает комментатор на молодость бабушки певицы. «Замечательные женщины!» - говорит другой.

Некоторые шутливо спрашивают: «А где бабушка?»