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ВИДЕО ⟩ Звезда 00-х Света передала привет жителям Таллинна

Limon.ee
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Певица Света.
Певица Света. Фото: Промо.

Уже 15 декабря в MJCLUB выступит легендарная певица Света со всеми своими супер-хитами.

Света решила передать привет жителям Таллинна. Смотрите видео!

Светлана Александровна Колтунова родилась 28 мая 1980 года в Ростове-на-Дону. В возрасте пяти лет родители купили девочке пианино «Ростов Дон», которое певица хранит до сих пор, и на котором ею были написаны все будущие хиты. Училась сразу в двух музыкальных школах по классам вокал и фортепиано.

В 1998 году Света познакомилась с музыкантом Александром Поляковым (музыкантом группы «ППК»). Результатом их сотрудничества стал дебютный альбом певицы «Любовь», принесший певице популярность. И в 2001 году Света представляет свои синглы «Что мне делать?» и «Твои глаза» широкой аудитории

Света по праву считается одной из самых ярких певиц конца 90-х и начала 00-х.

Света исполнит свои хиты уже 15 декабря 2023 в MJCLUB!

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