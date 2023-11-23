В Таллинне пройдет новый фестиваль ЛГБТ-культуры

Когда именитый писатель Стефан (Гийом де Тонкедек) с неохотой возвращается в свой родной городок, чтобы принять награду и презентовать новую книгу, он вынужден столкнуться со скелетами, оставленными в шкафу несколько десятков лет назад. В гиде по имени Люка (Виктор Бельмондо, внук Жан-Поля) он узнаёт знакомые черты, и они пробуждают в Стефане воспоминания о первой подростковой страсти — однокласснике Тома (Жюльен де Сен-Жан).

Эстонская премьера состоится 30 ноября в таллиннском кинотеатре Artis, а после показа у аудитории будет возможность задать вопросы актёрам: восходящей гей-звезде Жюльену де Сен-Жану и его напарнику Жереми Жилле, которые приедут в Таллинн специально на фестиваль Q-Space.

Новый фильм Айра Сакс «Пассажи», премьера которого состоялась на фестивале «Сандэнс» в этом году, вращается вокруг любовного треугольника. Главная звезда «Пассажей» - немецкий актёр Франц Роговски, артист редкой харизмы и колоссального таланта. Ни в чём не уступает ему Бен Уишоу, которому досталась роль самого закрытого из персонажей. Третья участница любовного треугольника - Адель Экзаркопулос, получившая мировую известность после роли в фильме «Жизнь Адель». Персонаж Роговски нарциссически идёт на поводу у своих желаний, не считаясь с чувствами других людей. Это и есть центральная тема фильма.

Фото: Промо