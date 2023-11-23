В Таллинне пройдет новый фестиваль ЛГБТ-культуры

30 ноября 2023 года новый фестиваль ЛГБТК+ культуры в Таллинне откроется эстонской премьерой французского фильма «Хватит врать» - экранизацией романа Филиппа Бессона, который критики уже прозвали французской «Горбатой горой».
Когда именитый писатель Стефан (Гийом де Тонкедек) с неохотой возвращается в свой родной городок, чтобы принять награду и презентовать новую книгу, он вынужден столкнуться со скелетами, оставленными в шкафу несколько десятков лет назад. В гиде по имени Люка (Виктор Бельмондо, внук Жан-Поля) он узнаёт знакомые черты, и они пробуждают в Стефане воспоминания о первой подростковой страсти — однокласснике Тома (Жюльен де Сен-Жан).
Эстонская премьера состоится 30 ноября в таллиннском кинотеатре Artis, а после показа у аудитории будет возможность задать вопросы актёрам: восходящей гей-звезде Жюльену де Сен-Жану и его напарнику Жереми Жилле, которые приедут в Таллинн специально на фестиваль Q-Space.
Новый фильм Айра Сакс «Пассажи», премьера которого состоялась на фестивале «Сандэнс» в этом году, вращается вокруг любовного треугольника. Главная звезда «Пассажей» - немецкий актёр Франц Роговски, артист редкой харизмы и колоссального таланта. Ни в чём не уступает ему Бен Уишоу, которому досталась роль самого закрытого из персонажей. Третья участница любовного треугольника - Адель Экзаркопулос, получившая мировую известность после роли в фильме «Жизнь Адель». Персонаж Роговски нарциссически идёт на поводу у своих желаний, не считаясь с чувствами других людей. Это и есть центральная тема фильма.
Новый фильм Айра Сакс «Пассажи», премьера которого состоялась на фестивале «Сандэнс» в этом году, вращается вокруг любовного треугольника. Главная звезда «Пассажей» — немецкий актёр Франц Роговски, артист редкой харизмы и колоссального таланта. Ни в чём не уступает ему Бен Уишоу, которому досталась роль самого закрытого из персонажей. Третья участница любовного треугольника — Адель Экзаркопулос, получившая мировую известность после роли в фильме «Жизнь Адель». Персонаж Роговски нарциссически идёт на поводу у своих желаний, не считаясь с чувствами других людей. Это и есть центральная тема фильма. После фильма режиссёр Айра Сакс встретится с аудиторией в зуме.
Важным событием фестиваля станет показ фильма британской режиссёрки Джорджии Окли «Грустная Джин» (2022). Этот фильм, получивший множество призов на международных фестивалях, включая Венецианский, рассказывает о жизни учительницы-лесбиянки в Англии эпохи Тэтчер в то время, когда была принята Поправка 28 о запрете так называемой «пропаганды» гомосексуальности в школах. Премьера фильма состоялась в Эстонии на фестивале Festheart в Раквере, где он получил Приз зрительских симпатий. Q-Space впервые покажет фильм в Таллинне.
После фильма состоится ключевая дискуссия фестиваля о ситуации с обсуждением ЛГБТК-тем в эстонских школах и том, с какими вызовами встречаются учителя и ученики из ЛГБТК-сообщества в существующей образовательной системе и что необходимо изменить для поддержки разнообразия и инклюзии.
«Мероприятия Q-Space, которые мы проводили с декабря 2022 года в Таллинне и Нарве, показали, что эстонской аудитории — как квир-людям и так и всем остальным — очень важно и нужно собираться в открытой и поддерживающей атмосфере за пределами прайда, чтобы обсуждать такие темы, как каминг-аут, открытость, гендерные вопросы и отношение общества к квир-людям. Фестиваль рассматривает культуру как отправную точку для таких дискуссий», — заявляет пиар-менеджер Q-Space и квир-активист Хайнрих Сепп.
Всего на фестивале Q-Space Festival Tallinn будут показано три игровых полнометражных фильма, два документальных и один сборник анимационных фильмов. В рамках фестиваля также пройдет мастер-класс по квир-эмансипации через танец и презентация сборника квир-комиксов на эстонском языке.
Продажа билетов стартует на сайте и в кассах кинотеатра Artis 30 ноября 2023.
Q-Space Festival пройдет с 30 ноября по 3 декабря в Таллинне в кинотеатре Artis и 15-17 декабря в Нарве в Нарвской Арт-резиденции. Все фильмы демонстрируются с субтитрами на эстонском/английском/русском языке, дискуссии ведутся на английском языке.
Для создания инклюзивной языковой среды и возможности провести фестиваль для большей аудитории в Таллинне и Нарве, Q-Space открыл сбор средств на платформе Hooandja. Поддержать фестиваль можно ЗДЕСЬ!
Некоммерческая организация Q-Space была основана в 2022 году в Эстонии. Организация работает для расширения безопасного пространства для ЛГБТК-сообщества и поддержания дискуссии и принятии в обществе. В мае 2023 года Q-Space получила почетное звание Радужного героя от Эстонской ЛГБТ-ассоциации.
За короткий период своей деятельности Q-Space организовала 12 публичных киномероприятий в Таллинне и Нарве, митинг против насилия и кинопоказы на Baltic Pride 2023. За это время на событиях Q-Space в Эстонии собралось около 1 650 человек.