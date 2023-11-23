Самую красивую страну мира признали также самой безопасной для соло-туристов

Согласно свежему исследованию Reader's Digest, страна восходящего солнца манит иностранных гостей не только завораживающей смесью древних традиций и современных чудес, цветущими сакурами и безмятежными храмами, но и безупречными показателями безопасности. Уровень преступности в Японии впечатляюще низок, и это можно объяснить глубоко укоренившейся в стране культурой уважения и вежливости.

За ней расположились Исландия, где зафиксирован один из самых низких уровней преступности в мире, и Новая Зеландия, где помимо низкого уровня преступности присутствуют сильное чувство общности и всегда дружелюбные местные жители.