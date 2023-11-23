Самую красивую страну мира признали также самой безопасной для соло-туристов

В течение нескольких последних лет соло-туризм остается одним из главных туристических трендов. Японию, которую ранее признали самой красивой страной мира, также назвали самой безопасной для соло-туристов, пишет Unian.
Согласно свежему исследованию Reader's Digest, страна восходящего солнца манит иностранных гостей не только завораживающей смесью древних традиций и современных чудес, цветущими сакурами и безмятежными храмами, но и безупречными показателями безопасности. Уровень преступности в Японии впечатляюще низок, и это можно объяснить глубоко укоренившейся в стране культурой уважения и вежливости.
За ней расположились Исландия, где зафиксирован один из самых низких уровней преступности в мире, и Новая Зеландия, где помимо низкого уровня преступности присутствуют сильное чувство общности и всегда дружелюбные местные жители.
Люди уже не переживают по поводу того, что другие подумают об одиноком путешественнике. Вместо этого они используют одиночные поездки для познания себя, при этом получая возможность организовать свой отпуск именно так, как хочется им.