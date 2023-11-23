IKEA помогает эстонским женщинам, ставшим жертвами домашнего насилия, встать на ноги

«Почему частная компания борется с домашним насилием? Потому, что мы хотим улучшить повседневную жизнь людей дома, и не можем оставаться в стороне, когда дом для многих не является безопасным местом. Статистика показывает, что одна из трех женщин сталкивалась с насилием в близких отношениях хотя бы раз в жизни. Систематическое отсутствие равноправия и несоблюдение прав человека для отдельных лиц и сообществ, и социальные проблемы, как эта не должны быть проблемой одного человека – это ответственность общества в целом. Именно поэтому мы хотим стать еще одним голосом, который говорит о домашнем насилии, помогая неправительственным организациям», – говорит Инга Филипова, руководитель розничной торговли в IKEA Балтии.