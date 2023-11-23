IKEA помогает эстонским женщинам, ставшим жертвами домашнего насилия, встать на ноги

IKEA объявила об инвестировании более миллиона евро в ближайшие 5 лет, на борьбу с домашним в странах Балтии, расширяя свои обязательства в рамках социальной ответственности. С инициативой «Открой глаза на насилие» IKEA продолжит обновление кризисных центров и привлечение внимание к этой проблеме во всех странах Балтии.
«Почему частная компания борется с домашним насилием? Потому, что мы хотим улучшить повседневную жизнь людей дома, и не можем оставаться в стороне, когда дом для многих не является безопасным местом. Статистика показывает, что одна из трех женщин сталкивалась с насилием в близких отношениях хотя бы раз в жизни. Систематическое отсутствие равноправия и несоблюдение прав человека для отдельных лиц и сообществ, и социальные проблемы, как эта не должны быть проблемой одного человека – это ответственность общества в целом. Именно поэтому мы хотим стать еще одним голосом, который говорит о домашнем насилии, помогая неправительственным организациям», – говорит Инга Филипова, руководитель розничной торговли в IKEA Балтии.
Последние данные опроса «Откройте глаза на насилие» показывают, что 67% респондентов в Эстонии считают, что борьба с домашним насилием – это ответственность всего общества. На вопрос, должны ли частные предприятия привлекать внимание к этой теме, 41% ответили, что полностью согласны, примерно столько же респондентов не имеют конкретного мнения на этот счет, и только 17% с этим не согласны.
По словам Филиповой, социальная инициатива начала свою работу в 2020 году как стратегическое обязательство в основе бизнес-стратегии в странах Балтии в качестве долгосрочного социального направления для улучшения жизни дома. Инвестирование происходит в трех направлениях: мероприятия по привлечению внимания к проблеме, переоборудование кризисных центров, и внутренняя вовлеченность и поддержка, включая образовательные мероприятия, психологическая поддержка работников и добровольное участие работников в обновлении кризисных центров.
Обновление кризисных центров
За последние три года с момента запуска инициативы, четыре кризисных центра в странах Балтии были обновлены, в общей сложности это около 900 квадратных метров разных помещений. В Эстонии инициатива началась в 2023 году и уже было обновлено более 100 квадратных метров в одном из женских кризисных центров в Таллинне для временного проживания пострадавших.
«Семьи, столкнувшиеся с домашним насилием, могут получить помощь, поддержку и приют в кризисном центре. Обновляя помещения центра, мы хотим привнести уют, потому что верим, что уютная обстановка поможет женщинам и детям. После обновления наиболее приятно смотреть за реакцией детей, для многих из них подобный интерьер в новинку», – говорит Филипова.
Помимо улучшения условий в кризисном центре, эта инициатива является побуждением к культуре волонтерства. Каждый год множество работников IKEA участвуют в обновлении центров, и собрав своими руками мебель для постояльцев, стали больше понимать проблему и важность работы кризисных центров.
В последующие 5 лет IKEA планирует обновить другие кризисные центры в стране, а также уже в январе начнутся общественные образовательные мероприятия и мероприятия для работников IKEA. Инициатива «Открой глаза на насилие» проходит в других странах Балтии.
*Опрос IKEA, при сотрудничестве с Norstat проходил онлайн в ноябре 2023 года, в опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте 18-74 лет.