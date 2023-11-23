ФОТО ⟩ Эстонская певица Лийс Лемсалу поделилась снимком первенца

Певица Лийс Лемсалу, ставшая мамой на прошлой неделе, поделилась первым снимком своего малыша, пишет elu24.
«Самый прекрасный ноябрь в моей жизни», - пишет Лийс, делясь в Instagram первой черно-белой фотографией ребенка. Певица пока не раскрывает пол своего ребенка.
На прошлой неделе у Лийс Лемсалу родился первенец, сообщило в понедельник издание Kroonika . «Да, это так», - подтвердил факт рождения внука отец Лийс Марек Лемсалу.
Elu24 также связался с Лиис, но певица пока не ответила.
В июне она объявила о беременности, написав в Instagram: «1 + 1 = 🐣. Наш прекрасный секрет!»
На милой фотографии певица с нежностью обнимает свой живот. Лийс также отметила на снимке своего спутника жизни Карла-Эрика Коду, который занимается бизнесом.
Она по-прежнему давала концерты до конца сентября, но призналась в одном из выпусков Õhtu!, что больше не прыгает и не скачет по сцене.
«Сейчас во мне столько разных эмоций, что я не могу выразить их словами... Я люблю свою работу и люблю своих поклонников. Спасибо вам за поддержку и за то, что были рядом, скоро увидимся на сцене», - поделилась она в Instagram, после чего отправилась в декрет.