ФОТО ⟩ Эстонская певица Лийс Лемсалу поделилась снимком первенца

«Самый прекрасный ноябрь в моей жизни», - пишет Лийс, делясь в Instagram первой черно-белой фотографией ребенка. Певица пока не раскрывает пол своего ребенка.

На прошлой неделе у Лийс Лемсалу родился первенец, сообщило в понедельник издание Kroonika . «Да, это так», - подтвердил факт рождения внука отец Лийс Марек Лемсалу.

Elu24 также связался с Лиис, но певица пока не ответила.

В июне она объявила о беременности, написав в Instagram: «1 + 1 = 🐣. Наш прекрасный секрет!»

На милой фотографии певица с нежностью обнимает свой живот. Лийс также отметила на снимке своего спутника жизни Карла-Эрика Коду, который занимается бизнесом.

Она по-прежнему давала концерты до конца сентября, но призналась в одном из выпусков Õhtu!, что больше не прыгает и не скачет по сцене.