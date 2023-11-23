БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ ⟩ Эстонка с пятимесячными близняшками на руках узнала о раке уже на четвертой стадии: «Он навсегда изменил мой голос»

Миа Мария десять лет назад, будучи 23-летней студенткой, родила дочерей-близнецов. Но радость материнства сменилась тяжелым ударом, когда врачи сообщили ей, что у нее рак.

«После родов я начала терять вес. У меня появились синяки по всему телу, пропал аппетит», - вспоминает Мия Мария о начале своего тяжелого пути.

Миа обратилась к нескольким врачам, которые сказали, что у нее, вероятно, послеродовой стресс. Но вскоре стало ясно, что это далеко не стресс - у нее диагностировали лимфому Ходжкина - опухоль, которая зарождается в лимфатических узлах и оттуда уже распространяется. На момент обнаружения рака болезнь Мии уже имела четвертую стадию.

Мия Мария с дочерьми десять лет назад. Фото: Erakogu / Südamesoov

«Сначала я отрицала это. Даже когда я проходила химиотерапию, я говорила себе, что у меня нет рака. Я как будто с ума сошла», - вспоминает Миа Мария. Рак, перешедший в гортань Мии Марии, съел голосовые связки и навсегда изменил ее голос.

В конце концов Мие была проведена пересадка костного мозга, что дало надежду на то, что ее борьба с раком наконец-то закончится. К сожалению, стволовые клетки до сих пор не были полностью приняты ее организмом, и она вынуждена ежедневно принимать иммуносупрессивные препараты.

Передача Südamesoov воплотит мечту отважной матери.l Именно об этом Мия Мария мечтала последние десять лет, с тех пор как началась ожесточенная борьба за жизнь.