KinoFF назвал лучшие фильмы проекта ShootShorts

Проект ShootShorts открыт для всех желающих создать свой первый фильм. Участники проходят обучение через вебинары от профессионалов киноиндустрии, разрабатывают свои идеи с менторами, занимаются съемкой и монтажом фильмов, а также участвуют в конкурсе.

В этом году более 200 человек приняли участие в создании 25 короткометражных фильмов, затрагивающих темы любви, смерти, дружбы и будущего, в котором нам предстоит жить. Профессиональное жюри, в состав которого входили режиссёр Марина Хирв, режиссёр Александра Шадрина, звукорежиссёр Дмитрий Наталевич, журналист Михаил Комашко и актриса Татьяна Маневская отобрало три лучших фильма.

«Техчеловечность». Фото: Промо.

Третье место занял анимационный фильм «Техчеловечность» Маарики Росенстейн, рассказывающий о молодом человеке, сталкивающемся с вызовами цифрового мира. Второе место досталось фильму Verse Владислава Попченко, созданному с использованием искусственного интеллекта и повествующему о противостоянии хакеров и корпораций в виртуальном мире. Первое место получил анимационный фильм «Свой цвет» Игоря Витторфа, о школьнике, находящем своё место в мире благодаря встрече с музыкантами в метро.

«Свой цвет». Фото: Промо.

Показ фильмов проходил в кинотеатре Apollo Kino Narva в рамках программы «Время поиска и экспериментов», где они демонстрировались наравне с профессиональными работами.