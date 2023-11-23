KinoFF назвал лучшие фильмы проекта ShootShorts

Завершающийся день фестиваля KinoFF ознаменовался торжественной церемонией награждения лучших работ проекта ShootShorts, который успешно проводится уже третий год подряд.
Проект ShootShorts открыт для всех желающих создать свой первый фильм. Участники проходят обучение через вебинары от профессионалов киноиндустрии, разрабатывают свои идеи с менторами, занимаются съемкой и монтажом фильмов, а также участвуют в конкурсе.
В этом году более 200 человек приняли участие в создании 25 короткометражных фильмов, затрагивающих темы любви, смерти, дружбы и будущего, в котором нам предстоит жить. Профессиональное жюри, в состав которого входили режиссёр Марина Хирв, режиссёр Александра Шадрина, звукорежиссёр Дмитрий Наталевич, журналист Михаил Комашко и актриса Татьяна Маневская отобрало три лучших фильма.
Третье место занял анимационный фильм «Техчеловечность» Маарики Росенстейн, рассказывающий о молодом человеке, сталкивающемся с вызовами цифрового мира. Второе место досталось фильму Verse Владислава Попченко, созданному с использованием искусственного интеллекта и повествующему о противостоянии хакеров и корпораций в виртуальном мире. Первое место получил анимационный фильм «Свой цвет» Игоря Витторфа, о школьнике, находящем своё место в мире благодаря встрече с музыкантами в метро.
Показ фильмов проходил в кинотеатре Apollo Kino Narva в рамках программы «Время поиска и экспериментов», где они демонстрировались наравне с профессиональными работами.
KinoFF надеется, что успешные работы с фестиваля ShootShorts привлекут внимание на международных кинофестивалях и станут стимулом для авторов к созданию новых фильмов, способствуя их творческому росту и признанию.