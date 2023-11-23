В воскресенье вечером, 19 ноября, в концертном зале Geneva в рамках мероприятия KinoFF Industry 2023 состоялась официальная церемония закрытия кинофестиваля KinoFF. Этим подытожив пятый самый восточный Европейский кинофестиваль KinoFF, проходящий под эгидой таллиннского фестиваля А-класса «Темные ночи» (PÖFF).
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Более 2000 зрителей, эстонские знаменитости и яркие танцы: в Ида-Вирумаа прошла церемония закрытия KinoFF
«Мы хотим выразить благодарность всем режиссерам, актерам, партнерам, спонсорам и зрителям за активное участие и вклад в развитие не только фестиваля KinoFF, но и всей киноиндустрии в самом восточном регионе страны», - сказала генеральный продюсер KinoFF Яна Будковская.
Кинофестиваль, который в этом году проходил с 4 по 19 ноября, стал центром внимания кинолюбителей и профессионалов киноиндустрии. В течение двух недель KinoFF предлагал зрителям завораживающие фильмы, незабываемые встречи с творческими личностями и мастер-классы для подрастающего поколения Ида-Вирумаа.
Это кинематографическое событие представило зрителям почти 40 фестивальных кинолент полного и короткого метра, некоторые из которых были премьерами на большом экране. Здесь обсуждались самые разнообразные темы, отражающие важные аспекты нашей жизни. Все фильмы были связаны одной главной темой - любовь абсолютно во всех ее проявлениях: между людьми, между детьми и родителями, к природе, к дому, к своей стране и так далее.
Основные моменты кинофестиваля KinoFF 2023:
- Официальный фильм открытия кинофестиваля «Мосты в Ливерпуль» (2023) представила главная героиня Алика Милова и режиссёр Михаил Вальтфогель.
- Красная ковровая дорожка является символичным символов KinoFF, 10 ноября в день открытия кинофестиваля по ней чествовало около 600 человек. Это уникальная возможность для широкой публики насладиться великолепием кинематографа.
- На фестивале было представлено 37 полнометражных и короткометражных фильмов, покрывая широкий спектр жанров и стилей.
- Более 2000 зрителей посетили показы фильмов и мероприятия в рамках «KinoFF» в трех городах Ида-Вирумаа: Кохтла-Ярве, Йыхви, Нарва.
- Около 200 человек приняли участие в создании 25 короткометражных фильмов проекта ShootShorts, лучшие фильмы были показаны в кинотеатре Apollo Astri на большом экране.
- С KinoFF продолжается интеграция современных технологий с целью усовершенствования процесса просмотра и обогащения визуального восприятия для наших зрителей. Чтобы нам всем было проще понимать героев, были предложены аудио-переводы некоторых фильмов, созданных искусственным интеллектом.
Смотрите, кто был на церемонии открытия кинофестиваля!
Хотя кинофестиваль KinoFF завершился, его влияние продолжит распространяться. Организаторы благодарят всех, кто принимал участие, и обещают вернуться с новыми возможностями и неожиданными фильмами в следующем году.
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В 2024 году шестой кинофестиваль обещает снова поразить зрителей подборкой качественных фильмов, грандиозными церемониями и жаркими дискуссиями. Миссия KinoFF состоит в том, чтобы демонстрировать качественные работы мировых кинематографистов, способствовать развитию киноиндустрии и развивать культурный опыт зрителей. KinoFF это не только платформа для просмотра кинолент, но и пространство для диалога и обмена идеями между профессионалами и зрителями.
Фестиваль KinoFF проводит Таллиннский кинофестиваль «Тёмные ночи» при поддержке Фонда интеграции Эстонии, Британского Совета и Вируского Кинофонда.