Главную героиню «Крика» изгнали из новой части за поддержку Палестины

Так, знаменитость опубликовала скриншот заявления ООН, в котором говорилось, что Израиль намерен насильственно переселить со своих земель около миллиона палестинцев.

Также она цитировала слова людей, которые называли события в Палестине «геноцидом». А вот называть боевиков ХАМАСа террористами она не спешила.

Окончательную точку в ее съемках в «Крике» поставило следующее высказывание:

«Почему людей с коричневой кожей называют террористами, а правительство белых людей, которые действуют теми же методами - нет?»

Сразу же после таких резких высказываний Мелиссы кинокомпании сделала заявление:

«Мы не приемлем антисемитизм или разжигание ненависти в любой форме, включая ложные отсылки на геноцид, этнические чистки, искажение Холокоста или все то, что грубо переходит грань языка ненависти».

Напомним, ранее Анджелина Джоли заступилась за сектор Газа. Она написала, что сектор Газа много лет был тюрьмой под открытым небом, а сейчас он превратился в место массового захоронения людей.